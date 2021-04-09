Акция «Цифровой диктант» началась в Хабаровском крае

Сегодня на площадке digitaldictation.ru стартовала Всероссийская образовательная акция "Цифровой диктант". Возможностью пройти оценку своих цифровых компетенций и навыков уже воспользовались некоторые жители края. Первые участники поделились своими впечатлениями.





- Диктант в моей возрастной категории содержал 45 вопросов. Время на тестирование у меня составило 10 минут. Получила 8 из 10 баллов, это очень хороший результат, я довольна. Именной сертификат доступен в личном кабинете после прохождения диктанта, ссылка на него приходит на указанную при регистрации электронную почту, - рассказала участница "Цифрового диктанта" Людмила Забелина.

В министерстве информационных технологий и связи края напомнили, что в этом году "Цифровой диктант" разработан с учетом возрастных категорий: для детей от 7-13 лет, подростков от 14 до 17 лет, взрослых от 18 до 59 лет и людей старшего возраста от 60 лет. Участникам масштабной акции предстоит продемонстрировать компьютерную грамотность, знание базовых программ, ответить на вопросы по безопасности в интернете, использованию различных сервисов.

Акция продлится до 24 апреля. После ее окончания участникам станет доступна работа над ошибками в личном кабинете.

Напомним, что в 2020 году в образовательном проекте приняли участие более 330 тысяч россиян. Средний балл цифровых знаний в целом по стране составил 7,25 из 10 баллов, в Хабаровском крае - 7,07.



