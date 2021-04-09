В Хабаровском крае заработала доставка науки на дом

Гродековский музей вывез тысячелетние артефакты в Нанайский район

В 2021 году краевой музей им. Н.И. Гродекова реализует передвижной проект «Музейные гастроли» с целью повышения уровня доступности к уникальным природным историческим и культурным ценностям.

Первый выезд на музейные гастроли был в село Троицкое. По мере приближения к Нанайскому району тебя начинает потряхивать. Но не от предвкушения от встречи с прекрасным, а от ям, колдобин и выбоин на трассе. И вот все плохое позади, впереди – лучшее и светлое, встреча с интересными людьми. Дальняя поездка стоила результата.

«Наш визит в Нанайский район не случаен, он – продолжение музейных пикников, проводимых на протяжении нескольких лет в Хабаровске: выход в открытые пространства, в парки и площади, выезды в образовательные учреждения. Музейные выходы в районы давно практикуются в центральных регионах страны. Мы собирались открывать сезон еще в прошлом году, но пандемия нарушила планы. Сам проект обдумывался в течение нескольких лет. Визит в Троицкое – только начало подобной деятельности. Благо есть возможность опереться на коллег из муниципальных музеев», - отметила важность инициативы заместитель генерального директора Гродековского музея Нина Маркова.

Ждем в гости

Представляете, как это здорово – не вы идете в музей, а выставки и мастер-классы приезжают к вам. Это праздник для всех! В тот день в Доме культуры села Троицкое был аншлаг. В одном месте встретились театральный фестиваль и музейная выставка. Причем выездная экспозиция очень неоднородная и обширная, начиная от истории происхождения человека и заканчивая экскурсиями об Амурской экспедиции Невельского.

В первую очередь проект рассчитан на молодежь. Специально из села Джари привезли детей из начальной школы. Но и взрослым было на что взглянуть. Когда Нина Маркова провела блиц-экскурсию для глав Нанайского и Совгаванского районов, то эффект от посещения оказался неожиданным. Велика сила умного слова и музейного предмета – музейщики получили приглашение от главы администрации посетить Совгаванский район с подобной выставкой. «Точно я вам не скажу, но поездка будет поздним летом», - делится планами Нина Маркова.

Это очень хорошо, когда в одном месте можно увидеть минералы, услышать рассказ о птицах Приамурья и изготовить игрушку из фетра, поучаствовать в реконструкции древнего сосуда и изготовить керамический медальон в стиле петроглифов! Или поиграть в краеведческое лото – весьма и весьма образовательная вещь, искренне рекомендую. Ведь в игровой форме усваивается очень серьезный материал из истории края.

Петроглифы - как настоящие!

«Успех у нашей игры просто замечательный: к концу гастролей раскупили все коробки краеведческого лото», - рассказывает Нина Маркова. Но вот каталоги и прочие информационные брошюры не продавались – в этот раз их взяли ограниченное количество.

«Каждый такой «выход в люди» – это большая подготовительная работа. Необходимо соблюсти массу инструкций, правил и законов. Привезли подлинники, в том числе и коллекцию камней. Мы страхуем музейные предметы, потом получаем разрешение от министерства культуры Хабаровского края. И только после этого едем туда, где есть музей. Мы очень оперативно сработали с коллегами и с администрацией района. Вся наша программа рассчитана на семейную аудиторию», - объясняет механизм «музейных гастролей» замгендиректора.

С минералами, чучелами птиц, играми и книгами все понятно. Но как «гродековские» сумели вытащить на периферию уникальные экспонаты из керамики?!

«Наше подразделение экспериментальной археологии, наши сотрудники умеют сделать вещь очень древней и очень старой. И поверьте, ни один ученый, ни один музейщик не даст просто так в руки покрутить подлинные экспонаты с многовековой историей. Здесь мы четко понимаем грань нашей ответственности», - поясняет Нина Маркова.

Так что подлинные экспонаты (коллекция минералов) находились под стеклянным колпаком и бдительным оком хранителя фондов Натальи Шуваловой. «Помня о качестве трассы на Комсомольск, мы выбирали самые крепкие и самые интересные экспонаты, поэтому палеонтология и геология в приоритете. Блестящие камни, красота линий, интересные цвета – глаз не оторвать. И когда ты понимаешь, что это все добыто в наших недрах, что эти камни используются не только в науке и технике, но и в качестве поделочных и в ювелирном производстве, то хочется задержаться подольше у стенда», - с жаром восклицает Нина Маркова.

Мне повезло: пока шел монтаж экспозиции, я эту коллекцию видел воочию на расстоянии вытянутой руки и без защитного стекла. Блеск камней завораживает!

Трогательные истории

С другим направлением дело, по словам замгендиректора, обстоит несколько иначе: «Палеонтология - древнейшее направление в истории, начиная от трилобитов и заканчивая мамонтами. Поэтому подлинные останки древних животных у нас демонстрируются под стеклом. Для лучшего понимания мы специально даем детям потрогать другие экспонаты. Наши сотрудники сделали копию предка древней лошади, которая ходила по территории края миллионы лет назад. И во время занятий дети могут реально взять в руки историю».

С каким увлечением рассказывала экскурсовод Екатерина Логачева про очень далекое прошлое из жизни доисторических животных Приамурья!

«Представляете, какая это была малышка: 20 сантиметров в холке, предок всех современных лошадей! И у нее не было копыт, а было по четыре пальца с когтями. На лошадь она похожа мало, но тем не менее - они родственники». Не сухой набор фактов, а качественный урок, где можно воочию увидеть экспонаты из палеонтологической коллекции музея.

«В последнее время музейный коллектив омолодился – многие из пришедших к нам учатся в аспирантуре, выдают научные заключения и статьи, делают экспертизы и выставки, в придачу работают с публикой. Молодые сотрудники – наша гордость. Мы не только храним, мы еще и показываем людям историю. Причем для молодежи это неоценимый опыт работы в поле, в прямом контакте с людьми», - представляет коллег Нина Маркова.

Когда компетентный специалист рассказывает об истории не в стиле «урок в стенах родной школы», а в окружении подлинных предметов национального быта – это совершенно другое впечатление. «У нас бывают подобные занятия, но не часто. Тем более что в Джари, откуда эти детишки приехали, есть свой, пусть и небольшой, этнографический центр. Нам есть что показать. Работаем со школами, с детскими садами. Бывают и выезды, но в пределах района», - рассказывает врио директора муниципального музея Ирина Розвизева.

«К нам в музей приходят, просят потрогать, в шаманский бубен постучать. Причем все эти предметы – функциональные, и даже каждый завиток, каждый рисунок на одежде помогают во время обряда. Но шаманство – это дар. И никто не знает, когда и как он приходит. Может быть, у нас и есть шаманы, но они сами этого не знают и не чувствуют», - рассказывает лектор-экскурсовод Галина Ононенко. Девушка не просто про историю рассказывает, она еще и делом поддерживает национальную культуру – занимается в местном ансамбле: «Выезжаем в иные города, представляем нанайские танцы».

Культуру - в массы!

Хороший опыт нуждается в распространении и пропаганде. Я так считаю, что и остальным организациям краевой столицы и иных городов и поселений, имеющим солидные историко-архивные фонды (таких только в Хабаровске свыше двух десятков), стоит вспомнить опыт прошлых лет. Начиная от художников-передвижников и заканчивая совершенно не порочной практикой советских лет по культурному и вежливому обслуживанию населения на периферии.

А там глядишь, и частные коллекционеры не откажутся внести свою лету в культурную инициативу. По крайней мере, знаю парочку-другую людей, которые, имея отменные коллекции исторических артефактов, совсем не против поделиться знаниями с окружающими. Так сказать, возложить на себя тяготы и лишения социальной ответственности перед подрастающим поколением. На определенных, конечно, условиях. И это не обязательно деньги. Можно и «на интерес» договориться. Тем более у нас есть на кого равняться.

История губернаторов

С целью привнесения в широкие массы подлинного знания объединили усилия сотрудники Гродековского музея и профессор ТОГУ Леонид Бляхер. Прошлое нужно оживить, считают музейщики, слить его не с лубком, а с подлинной жизнью реального человека.

Со второй половины апреля 2021 года музей им. Гродекова начинает новый исторический проект, в котором расскажут о первых лицах Приамурского генерал-губернаторства. Жизнь каждого губернатора Приамурья предстанет не чередой эпизодов интересного человека с необычной судьбой, но этапом становления большого края – Приамурья. В ходе встреч будет звучать музыка той эпохи, из фондов музея будут демонстрироваться фотографии и подлинные вещи. С почином, коллеги!

Подсказываю идею – организовать цикл лекций о Гражданской войне, которая кардинально поменяла жизнь многих и многих людей. Для этого использовать коллекцию музея о временах той войны, привлекая документы о переселенческом движении в Приморскую область с конца XIX века из Государственного архива Хабаровского края. А также подобрать грамотного лектора.

Андрей Дунаевский

Фото автора

Проект Гродековского музея и Леонида Бляхера носит название «Пять бесед о генерал-губернаторах Приамурья». План встреч: «Веселый барон» А.Н. Корф (апрель), «Отвод Духовского» С.М. Духовской (июнь), «Реформатор» П.Ф. Унтербергер (август), «Писатель» Н.И. Гродеков (октябрь), «Ученый» Н.Л. Гондатти (декабрь). Проект «Л.Е. Бляхер и музей» рассчитан на аудиторию от 14 лет и будет интересен всем, кто небезразличен к истории и культуре Хабаровска и края. Место и время первой встречи: 18 апреля 2021 года в 15:00. Хабаровский краевой музей имени Н.И. Гродекова, Шевченко, 11. Гостиная «Как в лучших домах» (временная экспозиция МКЦ «Амурский утес»). Instagram: @cliff_khv; тел: 30-63-57

В Гродековском музее появилась новая тематическая экскурсия, посвященная салонной культуре. Жены генерал-губернаторов, офицеров, оказавшиеся в Хабаровске по долгу службы своих мужей, привыкли к определенному образу жизни в российских столицах и стремились к внедрению элементов салонной культуры и в Приамурье. Салоны посещали люди с особой художественной восприимчивостью и развитым эстетическим вкусом. Именно в салонах стремились представить свои произведения писатели, художники, поэты, музыканты, композиторы. На экскурсии «Как в лучших домах» речь пойдет об особой роли хозяйки салона, этикете, моде и специфических салонных занятиях, а также о музыке и декоре в ее гостиной.

«Каждый месяц мы будем выстраивать программу «Музейные гастроли» в зависимости от ряда причин. В том числе учитывается и транспортная составляющая. Весь апрель объезжаем ближайшие места - 10 апреля в Сикачи-Аляне, 17 апреля - Верхний Нерген Нанайского района, 14 апреля на два дня в Чегдомын Верхнебуреинского района, туда поедет немножко другая программа», - сказала Нина Маркова.