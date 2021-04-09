Михаил Дегтярев в 10 раз увеличил региональные выплаты ветеранам ВОВ

Глава Хабаровского края подписал распоряжение о денежных выплатах ветеранам ко Дню Победы. Выплаты увеличены в 10 раз! Так, инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны и войны с Японией получат по 10 000 рублей.

Деньги на поддержание достойного уровня жизни людей, отстоявших нашу страну, в бюджете есть. Однако никто до Дегтярева почему-то особо эту проблему не рассматривал. Ранее базовый размер региональной выплаты для этой категории ветеранов составлял всего 1000 рублей. И только один раз ее увеличили. Причем разово и к 75-летнему юбилею Победы.

«Мы все в неоплатном долгу перед ветеранами», - говорит Михаил Дегтярев.

И это правда. Но значительное улучшение материального положения – это то «спасибо», которое власти говорят защитникам наших рубежей. Поэтому вполне логично, что Михаил Дегтярев ищет и находит возможности повысить уровень жизни этих достойных людей.

Также по 3000 рублей получат ветераны труженики тыла. Всего выплату получат 2214 ветеранов-тыловиков. Помимо единовременной выплаты ко Дню Победы, в крае для ветеранов предусмотрен ряд других мер социальной поддержки, такие как внеочередная установка квартирного телефона, обеспечение протезами и протезно-ортопедическими изделиями, ежегодное бесплатное диспансерное обследование в учреждениях здравоохранения в порядке очередности, компенсация за оплату услуг ЖКХ.