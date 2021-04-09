Хабаровчанка с ДЦП все свои мечты воплощает в реальность

Анна Цыбина - студентка, руководитель общественной организации, призер чемпионатов по плаванию, автолюбительница, переводчик и репетитор по английскому языку, член всевозможных советов при мэре и губернаторе. Это при том, что Аня – инвалид-колясочник с диагнозом ДЦП. Когда я с ней познакомилась, мне не давал покоя вопрос: ну вот как она все это делает?

Только жесткие меры

Все, чего она достигла, это, скорей, вопреки. Вопреки обстоятельствам. Через восемь месяцев после рождения Аню парализовало и врачи поставили диагноз – ДЦП. Началась упорная борьба за нормальную жизнь.

С самого детства Анна прилагала в сотни раз больше усилий, чем ее здоровые сверстники, чтобы быть как все. Конечно, всегда рядом были родители, всегда помогали, поддерживали. Именно маме девушка благодарна за жесткое воспитание, за то, что та посчитала такой путь единственно правильным.

«Я вспоминаю, как меня учили есть. Давали ложку и говорили: «Ешь сама». Казалось, никогда этого не смогу. Я роняла ее, мучилась, но все-таки ела. Меня постоянно заставляли двигаться, через крики, слезы порой. Поблажки не было ни в чем. Ни словом, ни намеком не выдавали, что я чем-то отличаюсь от здоровой сестры. Даже когда меня тянуло полежать, мама говорила: «Встала и пошла заниматься».

Однажды на озере девочку кинули в озеро со спустившим кругом и заставили плыть, а она ведь даже плавать не умела. А один раз после операции мама повезла дочку в Крым, оставила в море одну в конце пирса, где очень глубоко, а сама сидела и наблюдала, как Аня барахтается. Анне было очень страшно, она звала на помощь, люди вокруг упрекали ее маму в жестокости, а она не обращала внимания. Спустя годы девушка готова сказать ей тысячи «спасибо».

По словам девушки, мама была полностью права в своем подходе к воспитанию. Потому как дети ленивы, и если ребенка, особенно с ДЦП, не заставлять что-то делать, он не будет развиваться. Вот именно через слезы, через «не хочу», но делать.

«В своей жизни я видела разное отношение родителей к таким деткам – жалость или равнодушие. Ни то ни другое не давало результата. А теперь я горжусь тем, что могу сама помогать родителям».

Учеба? Легко!

Мама никаких методик, как поставить больную дочь на ноги, не знала. Все на интуиции. Но она организовала общественную ассоциацию родителей, имеющих детей-инвалидов, и отправила дочь в Медико-реабилитационный центр заболеваний опорно-двигательного аппарата В.И.Дикуля.

«Там на реабилитации я находилась полгода, и мне это было просто необходимо. Реабилитация мне очень помогла».

Когда Анна отметила совершеннолетие, начались операции. В течение двух десятков лет она перенесла их 14! На опорно-двигательный аппарат, на глаза. Операции дорогие. Мама приняла решение продать все: квартиру, переселившись в маленькую, машину, дачу, что-то еще. Благодаря упорству своему и родителей Аня стала единственным ребенком с ДЦП, который освоил программу обычной общеобразовательной школы.

«Программу я освоила легко, так же легко поступила на факультет иностранных языков в педагогический. И училась легко, - улыбается Аня. - Очно. Родители каждое утро на руках заносили меня в автобус, чтобы отвезти в институт, а потом забирали. Да, физически было тяжело. К тому же у меня еще и зрение всего 20 процентов, трудно. Если бы не это, могла бы сделать намного больше. Но я очень хотела быть письменным переводчиком, знать и понимать язык. Ведь английский я начала учить еще в восьмилетнем возрасте. Записываю лекции и семинары на диктофон. Я помню, в очень важный для меня день получения диплома ко мне подошел преподаватель и сказал: «Все эти годы я думал, глядя на вас, на каком этапе вы сломаетесь. А сейчас браво!»

Была у Анны мечта: встать с инвалидной коляски. Реабилитация, тренажеры, изматывающие упражнения – через все прошла. До 14 лет получалось даже при помощи ходунков ходить. Но все усилия сошли на нет, когда заболела мама.

«К сожалению, реабилитацию я сейчас не прохожу. У нас почему-то считается, что если человеку с ДЦП исполнилось 18 лет, то реабилитировать его уже и не нужно, вроде как смысла нет. Я так не считаю».

Но девушка не отчаивается. Прикованная к инвалидному креслу, она продолжает ставить для себя цели и добиваться их.

Хотела получить профессию – получила, хотела заниматься любимым делом – создала мини-школу по обучению детей английскому языку. Хотела научиться водить машину – получила права и купила машину. Мечтала получить второе высшее образование – поступила в ТОГУ на юридический факультет.

Еще одна мечта Анны сбылась – увидеть мир. Она много путешествует: несколько раз побывала в Австралии, Новой Зеландии, Китае, посетила крупные города нашей страны.

Помогать другим

«Вообще, мне нравится учиться. А потом ко мне часто обращаются ребята-инвалиды: как написать заявление, составить иск и многое другое. Я подумала, почему бы мне не получить юридическое образование и не помогать. Бесплатно, разумеется. Да и для меня отличная практика».

Сейчас Анна не только успевает очно учиться, но и плотно занимается общественной организацией поддержки инвалидов «Стимул», которую создала в 2019 году и где является руководителем.

«Началось все с инициативной группы. В основном мы объединяем людей с ограниченными физическими возможностями от 18 лет. Понимаете, детьми-инвалидами занимается много организаций, фондов, а молодежью практически никто. Больные люди редко куда выходят. Пыталась их вытащить на какие-то мероприятия, концерты, просто прогулки. Получается, что эти люди входят во взрослую жизнь и никому практически не нужны. А сейчас у нас есть свое помещение, где мы собираемся, общаемся, проводим мастер-классы. Ко мне обращаются музыканты, художники, которые хотят чему-то нас научить. Находят мой номер телефона, в соцсетях. На днях проведем кулинарный мастер-класс. Конечно, для ребят все занятия бесплатны, а оплачиваю аренду, коммуналку, несу другие расходы за счет своей мини-школы, иначе не потянула бы. Знаете, когда еще стояла проблема где взять деньги мне на операции и мама приняла решение все продать, тогда вопрос зарабатывания денег и для семьи, и для меня стал вторичен».

Юлия Рудакова

А еще Анна была официальным переводчиком в России Ника Вуйчича – знаменитого на весь мир австралийского мотивационного оратора, мецената, писателя, рожденного с синдромом тетраамелии (отсутствие всех четырех конечностей).

На Всероссийском конкурсе «Мисс интеграция» Анна завоевала звание первой вице-мисс. Анна занимается плаванием: есть медали, разряд. Она чемпионка края среди инвалидов. Заняла призовое место на олимпиаде в Крыму среди людей с ограниченными физическими возможностями. Сейчас времени на тренировки не хватает, но в планах их возобновить, тем более как студентка ТОГУ она может заниматься в университетском бассейне. И это еще не все. Она член общественного совета министерства торговли, член совета при мэре города, эксперт системы добровольной сертификации, да всего не перечислишь. Сейчас еще вошла в группу Народного совета при губернаторе.