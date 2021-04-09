В Хабаровском крае власти нашли способ снизить цены на жилье

В ходе заседания Совета глав регионов ДФО Михаил Дегтярев внес комплекс предложений, который можно назвать революционным. Комплекс призван не только простимулировать строительную сферу региона, но и снизить цены на жилье.

Инициатива состоит из нескольких частей. Одна из них звучит следующим образом: необходимо распространить режим ТОРа на территорию комплексной застройки и стимулировать ее через создание инженерной и транспортной инфраструктуры, которая будет построена за счет бюджета.

Второе. Существует проект индустриального деревянного строительства «Дом дальневосточника», предполагающий производство индивидуальных жилых домов фабричным путем.

Подобный способ возведения дома существенно дешевле и короче, чем при использовании панелей или блочном домостроении. Таким образом в Хабаровском крае Михаил Дегтярев предлагает на основе имеющейся базы наладить производство до 10 тысяч готовых домов в год.