В Солнечном районе обустроят общественные территории

Муниципальные образования Хабаровского края активно подключаются к работе по благоустройству в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". Так, в Березовском сельском поселении впервые благоустроят общественные территории.

- Жители муниципальных образований лучше знают местность, на которой они проживают, они знают, какие именно объекты нуждаются в благоустройстве, что необходимо сделать на этих территориях в первую очередь. Люди сами определяют приоритеты, и местные власти прислушиваются к мнению жителей, - рассказал министр ЖКХ края Дарий Тюрин.

Проект всероссийского голосования за объекты благоустройства на будущий год в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» реализуется впервые. Объекты, набравшие наибольшее число голосов, будут включены в адресный перечень для благоустройства на 2022 год. В Березовском сельском поселении это парк отдыха "За околицей", площадка подготовки к ГТО "В здоровом теле - здоровый дух", сквер "Сосновый бор", игровая площадка "Большая перемена", сквер "Скоро в школу", спортивная площадка. Эти пространства определены муниципалитетом для участия в рейтинговом голосовании на федеральной платформе.

- Мы впервые участвуем в таком мероприятии и с нетерпением ждем его итогов. Совсем скоро жители Березовского сельского поселения определят, какие объекты должны преобразиться в будущем 2022 году. У каждого жителя старше 14 лет будет ровно 35 дней, чтобы определиться с тем, какую именно территорию родного поселка необходимо благоустроить в первоочередном порядке. Призываю всех жителей с 26 апреля по 30 мая принять участие в процессе голосования и вместе определить места для будущего благоустройства! – отметил глава поселения Геннадий Иванов.

Напомним, в Хабаровском крае в онлайн-голосовании на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru в этом году участвуют 53 муниципальных образования. С 26 апреля по 30 мая жителям региона предстоит отобрать не менее 90 общественных пространств, которые отремонтируют в 2022 году по нацпроекту «Жилье и городская среда».



