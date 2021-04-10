Ситуацию с аварийностью обсудили в Хабаровском крае

Мероприятия по снижению аварийности на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах края рассмотрелии представители КГКУ «Хабаровскуправтодор» и УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю. В ходе встречи специалисты обсудили текущую ситуацию с местами повышенной аварийности, а также проблемные участки дорог с концентрацией дорожно-транспортных происшествий. За первый квартал 2021 года на региональных дорогах произошло 29 ДТП. Именно поэтому перед ведомствами стоит задача не только ликвидации очагов аварийности, но также снижение общего уровня дорожных происшествий.

– Работа по повышению безопасности дорожного движения в крае продолжается. В 2020 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на территории края было установлено 147 камер фотовидеофиксации, 83 новых светофора, нанесено почти 40 км дорожной разметки и установлено 2 тысячи дорожных знаков. Также на участке дороги «Обход Хабаровска» – на пересечении ул. Воронежской и Трёхгорной – установлен современный измерительный комплекс «КОРДОН-М» КР со съемкой в режиме 24/7. Система позволяет свести к минимуму факты правонарушений в зоне контроля, а также значительно снижает уровень аварийности на сложных участках, – пояснили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

По итогам рабочей встречи решено проводить регулярные осмотры автомобильных дорог на районном уровне, по итогам которых будут вноситься предложения в перечень работ по содержанию автодорог.



