Акцию «Краевой выходной» посвятят Дню космонавтики в Хабаровске

Региональный модельный центр дополнительного образования детей Хабаровского края (РМЦ) проведет 11 апреля акцию «Краевой выходной». Это еженедельный проект, рассчитанный на детей и их родителей, реализуемый по нескольким направлениям: спорт, IT, творчество. В этот раз мероприятия будут посвящены Дню космонавтики.

С 11.00 до 14.00 «Центр технического творчества» РМЦ проведет командное соревнование по ракетомоделированию и мастер-класс по компьютерной анимации, где с помощью специальной программы все желающие смогут стать участниками видеоролика «Мой первый полет». В космос можно будет отправиться на ракете, а также пройтись по Луне. Мероприятия пройдут в кинотеатре «Совкино».

С 11.00 до 14.00 студенты Хабаровского промышленно-экономического техникума будут учить ребят делать открытки с изображением цветных планет в технике граттаж, также проведут семейную космическую фотосессию. Мероприятия пройдут в общежитии № 3 техникума по адресу: ул. Ангарская 3.

С 11.00 до 13.00 филиал РМЦ в Комсомольске-на-Амуре проведет для детей и родителей мастер-класс по моделированию полигональной скульптуры «Вперед, к звездам». А с 13.30 до 15.00 студия английского языка Say Yes организует онлайн-посещение «Планеты английского алфавита», «Музыкальной планеты» и «Планеты интерактивных ребусов и игр». Мероприятия пройдут в Комсомольске-на-Амуре по адресу: проспект Октябрьский, 26/2.

Центр детского творчества «Паллада» в Советской Гавани предлагает занять детей конструированием космических аппаратов из конструктора Лего, бумаги и картона. Ребята создадут модели «Марсоходов», «Летающих ракет» и «Космических кораблей», а также поучаствуют в викторине «Космос - это мы!»

Акция «Краевой выходной» проходит каждое воскресенье. Актуальное расписание публикуется на сайте #Каникулы с РМЦ_27 online и Instagram-странице Регионального модельного центра дополнительного образования детей Хабаровского края @dop.obrazovanie27.



