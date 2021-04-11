Обработка от клещей парков и скверов началась в Хабаровском крае

Обработка зеленых насаждений от клещей стартовала в Хабаровском крае. В связи с установлением ранних положительных температур, схода снежного покрова, в Южных районах края уже преступили к акарицидной обработке. Ею планируется охватить почти 1800 гектаров земли. В Хабаровске работы планируется начать на следующей неделе.

По данным краевой дезинфекционной станции, специальные препараты, которые будут использоваться при обработке территорий, действуют только на паразитов, для домашних питомцев они безвредны.

- Насекомые являются переносчиками энцефалита, бабезиоза, пятнистой лихорадки, эрлихиоза и других опасных для здоровья болезней. Акарицидная обработка является плановым мероприятием, которое организуют на территории с целью очистки ее от клещей, - рассказал и.о. главного врача краевой дезинфекционной станции Андрей Щуров.

По словам краевого минздрава, акарицидную обработку эффективно совмещать с дератизицией – комплекс мер по борьбе с грызунами.

С начала эпидемического сезона по поводу присасывания клещей в медицинские организации края обратились 14 человек, из них семеро детей. Иммуноглобулин с профилактической целью введен 9 пострадавшим, в том числе 7 детям.

- Эффективным средством защиты организма является вакцинация против клещевого энцефалита. Ее проводят во всех медицинских учреждениях края. Прививку лучше сделать не позднее, чем за 2 недели до начала активного времяпровождения на природе, - рассказали в ведомстве.

Ревакцинация прививки против клещевого энцефалита проводится каждые 3 года. Для формирования иммунитета большинству прививаемых достаточно двух прививок с интервалом в 1 месяц. На текущий момент в Хабаровском крае привито свыше 68 тысяч человек. В регионе закуплено более 20 тысяч доз иммуноглобулина человека против клещевого энцефалита.



