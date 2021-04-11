Жителям Хабаровского края предлагают стать наблюдателями на ЕГЭ

Стать общественным наблюдателем предлагают жителям Хабаровского края. Главной задачей добровольцев будет обеспечение порядка во время ЕГЭ. Для этого необходимо пройти подготовку и итоговое тестирование на официальном сайте регионального министерства образования и науки. А также не позднее, чем за три дня до начала экзаменов, подать заявление.

Претендента ждут теоретический блок и итоговое тестирование из 20 вопросов. Если кандидат наберет необходимое количество баллов, то ему выдается удостоверение с указанными в нем пунктами проведения экзаменов. В них наблюдателям и предстоит следить за порядком.

- Министерство совместно с Региональным отделением Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи» и Краевым молодежным центром социального воспитания и здоровья «Поколениум» реализует федеральный проект «Корпус общественных наблюдателей» по мониторингу Единого государственного экзамена. Активисты проходят специальное обучение, после чего становятся членами базы экспертов, и в период проведения ЕГЭ осуществляют наблюдение за ходом проведения экзамена – носят статус федеральных общественных наблюдателей, - сообщили в профильном ведомстве.

Студенты, входящие в корпус, смогут приобрести новые знакомства, получить уникальный опыт в общественной деятельности, а также сохранить условия проведения Единого государственного экзамена справедливыми и объективными.

Чтобы стать участником корпуса, нужно заполнить анкету. Регистрация продлится до 16 апреля 2021.



