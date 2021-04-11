Почти две тысячи человек приняли участие в фестивале ЗОЖ в Хабаровске

В Краевом дворце хоккея с мячом «Арена Ерофей» состоялся семейный фестиваль здорового образа жизни. Около 500 человек прошли обследование у специалистов медицинских организаций, а поучаствовали в мастер-классах и эстафетах - более полутора тысяч. Также жители города сдавали отдельные нормативы комплекса ГТО и бесплатно катались на катке.

У участников фестиваля была возможность узнать анонимно свой ВИЧ-статус, пройти экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы, бесплатно обследовать родинки методом дерматоскопии. В зоне работы кожно-венерологического диспансера осмотрели 126 человек. На повторный прием пригласили 23 человека, с подозрением на новообразования выписали направления 17 горожанам на дообследование в профильном учреждении.

Специалисты краевой стоматологической поликлиники №18 при помощи специальных красителей выявляли зубной налет у детей и дарили терапевтические сказки. Как отметил министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко, проведение таких фестивалей должно стать доброй традицией.

- Это отличная возможность провести весело и с пользой для здоровья время с семьей. Профилактические обследования помогают предотвратить развитие серьезных заболеваний. Будем практиковать такие мероприятия и дальше, - рассказал Юрий Бойченко.

Евгений Никонов, заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам поблагодарил организаторов мероприятия - руководителей профильных министерств и врачей, которые откликнулись принять участие в фестивале здорового образа жизни. По его словам, такие события дарят жителям края позитивные впечатления и напоминают о здоровом образе жизни, а врачам помогают преодолеть эмоциональное выгорание.



