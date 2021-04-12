Владимир Табак: «Цифра не должна быть ради цифры»





Современные онлайн-платформы сократили время общения гражданина с государством до минимума

В Хабаровском крае, как в целом по России, люди стали гораздо активнее пользоваться цифровыми сервисами. Одно из положительных последствий пандемии – возросшее доверие к таким платформам как Госуслуги, онлайн-сервисам ПФР и других органов госвласти. Весьма активно граждане пользуются возможностью напрямую написать жалобу через официальные аккаунты главы Хабаровского края и различных министерств. Кроме того, полностью оправдала себя система «Инцидент Менеджмент», внедренная три года назад.

На Российском форуме по управлению интернетом (RIGF) заместитель генерального директора АНО «Диалог» Владимир Табак, выступая на секции «Цифровые платформы: правила игры», поднял вопрос практичности цифры.

- На мой взгляд последние годы показали, что понятие цифровой платформы имеет двойственную репутацию. С одной стороны, мы видели много проектов, где цифра была ради цифры, - сказал Владимир Табак. - С другой, есть ряд проектов, которые действительно позволяют, как те же Госуслуги или Мос.ру, за счет определенных несложных онлайн-процессов сильно сократить время решения проблем в офлайне. Для меня цифровая платформа определяется достаточно просто – это платформа, помогающая гражданам решать проблемы в офлайне за счет оптимизации этих процессов в онлайне. Это основная суть цифровой платформы и та концепция, которую мы стараемся внедрять в рамках нашей работы.

Говоря о совместном проекте АНО «Диалог» и Минцифры РФ «Инцидент Менеджмент», Владимир Табак отметил, что толчком для ее появления послужил простой факт: люди не хотят усложнять себе жизнь, подавая обращения в органы исполнительной власти и дожидаясь неделями ответ. Более того, не все понимают, в какое именно министерство или ведомство нужно обращаться. Человеку проще выплеснуть возмущение в соцсетях. Система «Инцидент Менеджмент» помогает находить подобные посты и оперативно маршрутизировать жалобы. Сейчас время ответа на обращения, поступающие через соцсети, составляет в среднем четыре часа. Федеральные и региональные органы исполнительной власти, благодаря внедрению системы «ИМ», поняли важность работы в интернете.

Однако и «Госуслуги», и «ИМ», и другие цифровые сервисы – это лишь начало большого процесса: формирования глобальной стратегии присутствия государства в интернете.

- Это краеугольный камень, потому что сегодня интернет только становится предметом государственной важности. И хотя в начале десятых годов были уже большинство существующих соцсетей, для государства на тот момент интернет оставался аксессуаром. Сегодня этот процесс трансформации из аксессуара в инструмент, во многом определяющий общественное мнение, произошел драматически быстро, особенно на фоне пандемии. На мой взгляд, для начала нужно определиться с глобальной стратегией присутствия государства в интернете, и уже на основе этой стратегии регулировать работу, иначе мы все время будем сталкиваться с ситуативными кейсами, - резюмировал заместитель гендиректора АНО «Диалог» Владимир Табак.