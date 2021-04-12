Врио губернатора Хабаровского края стал одним из первых участников донорского марафона

«Космос у нас в крови» - девиз Всероссийского донорского марафона, одним из первых участников которого сегодня стал врио губернатора Хабаровского края.

- День космонавтики – особая дата для меня лично, ведь я по первой специальности инженер аэрокосмических систем. Праздник тесно связан и с Хабаровским краем. Дважды герой СССР Валерий Рюмин, советский и российский космонавт, бортинженер нескольких космических кораблей «Союз» - уроженец Комсомольска-на-Амуре. 9 апреля 2021 года на корабле, названном в честь Юрия Алексеевича Гагарина, на МКС отправился хабаровчанин Петр Дубров – выпускник Лицея информационных технологий и Тихоокеанского госуниверситета. Мы очень гордимся ими! – поделился Михаил Дегтярев. – А донорский марафон к этой дате – повод помочь тем, кто в этом нуждается.

Глава региона – кадровый донор. Об акции, приуроченной ко Дню космонавтики, он узнал из сообщений в СМИ и соцсетях.

Уточним, что после вакцинации от новой коронавирусной инфекции Михаил Дегтярев стал донором так называемой «антиковидной» плазмы (плазмы крови прошедших полный курс вакцинации доноров, у которых выработались антитела). Хабаровские врачи одними из первых в России начали применять метод переливания такой плазмы для лечения больных COVID-19.

- Наши доноры – разные люди. Их не так много в Хабаровском крае – около 10 тысяч человек. Самые отзывчивые и самые добрые, - сказала главный врач краевой станции переливания крови Оксана Кожемяко.

Украшением донорского марафона «Космос у нас в крови» стали атрибуты космической тематики, изготовленные руками персонала станции переливания крови – шлемы, макеты ракеты, таблички со слоганами акции. Доноры делают фото и размещают их в соцсетях с хештегом #космосунасвкрови.





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Всероссийский донорский марафон «Космос у нас в крови» проходит с апреля по декабрь 2021 года. Инициатором и организатором акции выступает Федеральное медико-биологическое агентство при поддержке Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», Молодежного движения Общероссийского народного фронта «Молодежка ОНФ».





Цель марафона – сохранение памяти поколения первооткрывателей космоса, вовлечение молодежи в творческую деятельность, популяризация современных достижений в космической сфере, систематизация знаний о космосе и достижениях российской космонавтики, популяризация донорского движения, в том числе - корпоративного донорства.



