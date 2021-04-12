Семь медалей завоевали спортсмены Хабаровского края на первенстве России

Спортсмены Хабаровского края на минувшей неделе стали обладателями медалей первенств России по кикбоксингу и прыжкам на батуте. В общем сложности в активе наших атлетов семь наград различного достоинства.

Чемпионат и первенство России по кикбоксингу в дисциплине К1 завершились в Якутске. Серебряным призёром чемпионата стал Кежик Багай-оол. Золотую медаль первенства России завоевал Богдан Калинин. Серебряным призёром стал Вадим Косенков, бронзовые награды у Александра Елизарова и Романа Калинина.

В Московской области завершилось лично-командное первенство России по прыжкам на батуте. Участниками этих соревнований стали более 400 сильнейших спортсменов страны.

В индивидуальных прыжках на батуте комсомольчанин Лев Бусарев завоевал золотую медаль. Бронзовым призёром первенства России в синхронных прыжках на батуте стал дуэт комсомольчанки Анны Епифановой и спортсменки из Краснодара Марии Михайловой. Также эта пара спортсменок завоевала путёвку на первенство Европы, которое состоится в Сочи в конце апреля.

- У Льва Бусарева пока не получилось пройти отбор на международные соревнования, но у него хорошие шансы завоевать путёвку на первенство мира. Он лидирует в своей возрастной группе. Впереди два отбора осенью. Думаю, всё должно сложиться удачно, и он поедет в Баку, - рассказал тренер сборной Хабаровского края по прыжкам на батуте Александр Коноштаров.

Что касается командных соревнований, то на двойном мини-трампе спортсмены Хабаровского края остановились в шаге от медалей. Команда девочек заняла четвертое место, мальчики – пятое.



