В Хабаровском крае продлили «заморозку» цен на сахар и подсолнечное масло

В правительстве Хабаровского края состоялось очередное заседание рабочей группы по мониторингу и оперативному реагированию на изменение потребительских цен на социально значимые товары. О ценах на продукты и строительные материалы в регионе доложили руководители профильных ведомств первому заместителю председателя правительства края Марии Авиловой.

Мониторинг цен в крае осуществляется на широкую группу товаров. В частности, на уровне правительства Российской Федерации принято решение о принятии мер по снижению и поддержанию цен на сахар-песок и масло подсолнечное, были заключены соответствующие соглашения. В конце марта действие этих мер продлено до 1 июня 2021 на сахар-песок и до 1 октября на подсолнечное масло. Соответствующее распоряжение о сдерживании цен в регионе подписал врио губернатора Михаил Дегятрев.

В крае в настоящее время ведется работа с предприятиями торговли по переподписанию региональных соглашений о сдерживании цен на целый ряд социально значимых товаров на более длительный срок. По словам заместителя председателя правительства края - министра сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Александра Шкурина, индекс цен на продовольственные товары (февраль 2021 года к декабрю 2020 года) по краю составил 101,57 %, что немногим ниже общероссийского уровня. Тем не менее, по отдельным товарам зафиксирован рост цен более 5 %, в том числе на яйцо куриное, говядину, на мясо кур, свежие овощи. Это обусловлено как повышением стоимости комбикормов, так и сезонностью.





В группу товаров, по которым осуществляется мониторинг в Хабаровском крае, включены и непродовольственные. В том числе министерство строительства края ежеквартально осуществляет масштабный анализ отпускных цен на строительные материалы, изделия и конструкции по перечню позиций для расчета индексов пересчета от базовых цен в текущие к территориальным и федеральным сметным нормативам. Вместе с этим, в ежемесячном режиме минстрой отслеживает показатели по 19 основным строительным материалам, изделиям и конструкциям от 39 производителей и 47 поставщиков.

Министр строительства края Андрей Чекулаев сообщил о результатах работы правительства края совместно с прокуратурой и региональным УФАС по стабилизации цен на металлопродукцию.

Напомним, в период с 1 октября 2020 года по 1 февраля 2021 года в Хабаровском крае, как и в других субъектах, отмечен резкий рост рыночных цен практически на всю металлопродукцию. По данным ФАС России, это было обусловлено существенным повышением цен на металлургическое сырье, стальные полуфабрикаты и конечный металлопрокат в мире на 32-50 %.

К апрелю ситуацию с ростом цен на металлопродукцию удалось переломить, обеспечено снижение стоимости по ряду позиций. Так, крупнейший производитель региона ООО "Амурсталь" снизило отпускные цены на изготавливаемую продукции в среднем на 7% по сравнению с уровнем 1 февраля текущего года. Для краевых отраслевых предприятий скидка составляет от 7% до 10%. Застройщикам рекомендовано заключать прямые контракты с поставщиками с целью снижения затрат.

УФАС по Хабаровскому краю осуществляет детальную проверку ценообразования на продукцию ООО "Амурсталь", к этой работе подключились специалисты центрального аппарата ФАС, в ближайшее время будут обнародованы результаты анализа.

В завершении совещания первый зампред Мария Авилова обратила внимание собравшихся на необходимость продолжения совестной работы правительства региона и надзорных органов по мониторингу цен: как на продовольственные товары, так и на строительные. Поскольку уровень цен влияет, в том числе, на исполнение регионом национальных проектов и национальной программы по развитию Дальнего Востока.



