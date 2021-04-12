Более 200 поисковиков приведут в порядок воинские захоронения

В Хабаровском крае 18 апреля стартует Всероссийская акция «Дорога к обелиску». В ее рамках поисковики региона примут участие в благоустройстве воинских захоронений, приведут в порядок аллеи славы, памятники и обелиски, расположенные на территории края.

Как отметили в главном управлении внутренней политики края, акция «Дорога к обелиску» призвана привлечь молодых людей к уходу за воинскими мемориалами, изучению их истории, увековечиванию на них имен погибших защитников Отчества.

- Активисты «Поискового движения России» в течение года собирают информацию обо всех мемориалах и обелисках, а с наступлением весны приводят их в порядок. Фронт работы обширен, ожидается, что в единый день проведения акции к ней присоединятся более 200 юных поисковиков региона – отметили в краевом центре молодежных инициатив.

Участником мероприятий по благоустройству может стать любой желающий. Более подробную информацию об акции «Дорога к обелиску» можно уточнить по телефону: 8-914-209-13-14.



