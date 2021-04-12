В Хабаровском крае жизнь дедушек и бабушек делают интересней

В том, что душа не стареет, ничего нет нового. Все считают это данностью. А попробуй скажи, что для этого нужно трудиться, так иные вой поднимут до потолка: «Да мы всю свою жизнь трудимся! Да сколько можно!»

Как-то даже и комментировать не хочется, чтобы лишний раз не обижать «тружениц» и «тружеников». Да что говорить! У таких и глаз тусклый, и лицо неулыбчивое, скукоженное от уныния, словно это и не физиономия, а кулачок, сжатый в кукиш: «Фиг вам, а не радость от жизни. И сами мучаемся, и вам по наследству достанется!» И ведь переходит по наследству, потому что уныние - смертный грех, наряду с убийством, прелюбодеянием и гордыней, а грешить-то сладко!

Есть и другая порода людей. Посмотришь на них – и жить хочется. А стареют они красиво. Идет такая дама серебряного возраста, глянет мельком, а глаза-то как у молоденькой, живые, хулиганистые. Жизнь-то хороша бывает и весной, и поздней осенью. Во всякое время года свои преимущества.

Усатые-полосатые

«Приходи, - написал мне Игорь Авраменко, сотрудник центра работы с населением «Исток». - У нас будет мероприятие для старшего поколения!»

Для старшего? Понятно. Баяны-кокошники.

«Ну и что ты выдрекениваешься? В твоем возрасте уже не отказывают, - почему-то подумалось. – Это газета называется «Молодым дальневосточником», в отличие от тебя!»

Мероприятие называлось «Усатые-полосатые» и было посвящено 1 апреля, или Дню смеха.

Оказалось, что это самый настоящий карнавал с танцами, игровой программой, призами и чаепитием. И кто бы знал, что почтенные дамы серебряного возраста такие хулиганки. И никакие они не бабушки, они дамы, кошечки. И глаза игривые, и усы у всех, и даже ушки.

Все это было похоже на веселый спектакль, где зрители в единый миг становились артистами, а это для всякой по-настоящему народной мистерии обязательный компонент. Кстати, среди прекрасных усато-полосатых дам были и мужчины, и тоже с усиками. Они не отсиживались в сторонке, тоже были активны и веселы.

А кода грянул «Черный кот», все устремились на танцпол, стали отплясывать этот твист, подпевая:

«Жил да был черный кот за углом,

А кота ненавидел весть дом»

Заводила

Всей этой мистерией заправлял Игорь Авраменко, художественный руководитель центра по работе с населением «Исток». Раньше таких называли массовиками-затейниками. При всем скепсисе профессия сложная. Тут нужно, помимо режиссерских навыков, еще и самому артистом быть, тонко чувствовать публику.

- Мужиков сложно затащить на такие мероприятия, - поделился Игорь Авраменко. – А женщинам приклеить усы? Не каждая на это пойдет! А у нас они: «Давай нам клей! И нам давай, и нам!» В Хабаровске таких центров по работе с населением, как «Исток», шесть. Очень много к нам приезжают из других районов - из Краснофлотского, Южного, Северного, с «Пассажирского депо» и Березовки, хотя там есть такие же центры. «У вас веселее», - говорят. «Нам не жалко, приезжайте!» - мы отвечаем. У нас двери открыты для всех.

Главное, чтобы картинка у людей осталась с праздника яркая, чтобы ушли с позитивными эмоциями, чтобы говорили: «Мы к вам еще вернемся».

- Это же самый настоящий заряд здоровья!

- Действительно. Некоторым просто на пенсии сидеть дома и пить чай мало и неинтересно.

- Что у вас было во время режима самоизоляции?

- Пришлось работать по WhatsApp, в «Инстаграме». Устраивали конкурсы, разные состязания. Бабушки записывали видеоролики: как они готовят пироги, как куличи пекли к Пасхе. К 9 Мая стихотворения читали. Было интересное мероприятие «Вареник-пати», провели «Вальс цветов». Сейчас готовим «Бумажную вечеринку». Активистки уже начали приносить старые газеты и журналы. Будем делать бумажные костюмы, а потом все это дружно сдадим в макулатуру.

В планах – «Праздник веника». Это мероприятие хотим сделать на улице. А для советов ветеранов организуем сказочный квест, так, чтобы они всевозможные препятствия проходили. И все это посвятим дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. У него же в сказках много разных героев. Тоже будет ярко, интересно и позитивно.

Супербабушка

Среди участников этого усато-хвостатого мероприятия была миловидная сухонькая бабушка невысокого роста. Глаза красивые, живые, сама улыбчивая, слегка кокетливая. Костюм не приготовила, но усы на лице и носик нарисовала, а на голове поверх платочка кошачьи ушки. Женщина – постоянный участник мероприятий центра «Исток». Все бы ничего, но она ветеран труда, труженик тыла, ей скоро исполнится 93 года.

Клавдия Терентьевна Федорова в 1964 году приехала из Алма-Аты в Хабаровск.

- Так вы не русская.

- Почему не русская? Русская. Я рожденка поселка Старая Майна Ульяновской области.

Так и сказала «рожденка». Слово-то какое! Прозвучало, и словно тем временем, началом прошлого века пахнуло.

- Что помогает жить?

- Работа, работа и еще раз работа. Будет работа, будет и здоровье, а будешь лежать, то здоровья не будет.

- Дача есть? Что выращиваете?

- Все выращиваю. Если потрудишься, то все хорошо вырастет.

- Кем работали?

- В Хабаровске лаборантом. А до этого и трактористом, и машинистом широкого профиля, и токарем. Начала работать в колхозе в 1941 году. Мне тогда 13 лет было. Отец ушел на фронт. Нас у матери было четверо, и мы с братом матери помогали. В 1943-м пошла работать на завод. Тягала болванки, а каждая была по 35 килограммов.

- Как в Хабаровске оказалась?

- У меня муж здесь служил. Перевели из Алма-Аты. Жили с ним хорошо. А зачем жаловаться? Что было, то уже прошло, не вернешь назад. Когда была молодой, все мое было – и танцы, и концерты. А сейчас все время хожу в центр «Исток». Это помогает жить. Да и у меня никогда нет плохого настроения. У меня 22 правнука.

- Любимчики есть?

- Есть. И мальчики, и девочки.

Самая старшая дочь у Клавдии Терентьевны погибла в 49 лет. У нее шесть дочек. У сына четверо дочек. Он умер в 43 года. Четыре правнука - граждане Греции. Общаются по Интернету.

- Внуки помогают, не забывают?

- Помогают. И бабушка их не забывает.

- Если бы была такая возможность, что-нибудь подправили бы в жизни?

Клавдия Терентьевна тяжело вздыхает и говорит:

- Нет.

- Что пожелали бы хабаровчанам?

- Чтобы трудились, а не бегали бы с протянутой рукой. Будешь работать – всегда будешь сытый.

Эпилог

Стоит отметить, что такие центры, как «Исток», – уникальное явление для Дальнего Востока. Раньше центры занимались социальной защитой – патронажем неблагополучных семей, оказанием помощи социально незащищенным гражданам.

В 2010 году законодательство изменилось и эти полномочия переданы краю. Но администрации города удалось сохранить учреждения. В России таких центров нет, кроме Хабаровска, Санкт-Петербурга и Москвы.

Региональное правительство взяло на вооружение опыт хабаровчан. И может быть, в городах и поселках, там, где нет клубов и домов культуры, появятся такие центры. А значит, и у пенсионеров жизнь будет чуть лучше, чуть веселее. Не все же предаваться унынию?!

Юрий Вязанкин

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