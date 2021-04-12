В Хабаровском крае массовые возгорания ожидают в 2024 году

Умение обращаться с пламенем – величайший дар цивилизованного человека

Жаль, но с наступлением теплых деньков многие забывают об этом даре и пускаются во все тяжкие. О чем и было заявлено на совместной пресс-конференции спасателей, метеорологов и работников леса.

В этом году ‌с‌ ‌30‌ ‌марта‌ на‌ ‌территории‌ ‌Хабаровского‌ ‌края‌ ‌открыт‌ ‌пожароопасный‌ ‌сезон.‌ Тепло пришло в край рано. Как рассказала ‌начальник ‌Хабаровского‌ ‌гидрометцентра‌ ‌Светлана ‌Агеева, ничего экстремального в погоде нас не ожидает: «Край у нас не компактный, как Еврейская автономия область, мы сильно растянуты. Самый опасный, самый жаркий для нас период – это июль - начало августа. Высокие температуры, грозовая активность способствуют появлению огня».

Пока что, согласно карте пожарной опасности на сайте ФГБУ «Дальневосточное УГМС», на большей территории края (центральные и южные районы) наблюдается малая степень опасности. Очень хотелось бы знать прогнозы на летние месяцы. Но, как сказала ‌Светлана ‌Агеева, даже современные вычислительные мощности, имеющиеся в распоряжении сотрудников гидрометеоцентра, не позволяют заглядывать так далеко.

Исторический опыт и накопленный фактический материал заставляют задуматься. «Есть 12-летний цикл. В последний раз у нас режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров вводили в 2012 году. Так что массовые возгорания ожидаем в 2024 году», - заявил и.о. начальника отдела охраны и защиты лесного фонда комитета лесного хозяйства правительства края Владимир Летута.

В 2020 году бог миловал Хабаровский край. Но, как пояснил специалист лесной отрасли, идет накопление массы сушняка, способствующей возгоранию. Рано или поздно, но наступает момент, когда полыхнет.

Большинство как ландшафтных, так и лесных пожаров возникает по вине человека. Все начинается, когда дачники в начале сезона приводят свои «фазенды» в порядок. Наибольший бич таких работ - пустить пал по сухой траве. По‌ ‌статистике‌, ‌на‌ ‌территории‌ ‌края‌ ‌в‌ ‌2020‌ ‌году‌ ‌было‌ ‌зарегистрировано‌ ‌2159‌ ‌случаев‌ ‌горения‌ ‌сухой‌ ‌растительности,‌ ‌при‌ ‌этом‌ ‌было‌ ‌зарегистрировано‌ ‌12‌ ‌случаев‌ ‌перехода‌ ‌огня‌ ‌на‌ ‌жилые‌ ‌и‌ ‌иные‌ ‌строения‌ ‌граждан.‌ В марте 2021 года уже полыхала трава в Хабаровском и имени Лазо районах.

В таком случае, чем быстрее будут приняты меры, тем меньше ущерб. В этом году группы спасателей МЧС будут высажены на Большом Уссурийском и Кабельном островах.

«Если на Большой Уссурийский мы можем доставить технику и людей обычным порядком, благо есть подъезды, то на Кабельный будем высаживать группу с вертолетов. Спасатели ‌будут оснащены ‌квадроциклами,‌ ‌ранцевыми‌ ‌огнетушителями,‌ ‌беспилотными летательными‌ ‌аппаратами. Группы будут небольшие – 5-6 человек», - рассказал заместитель‌ ‌начальника‌ ‌Главного‌ ‌управления‌ ‌МЧС‌ ‌России‌ ‌по‌ ‌Хабаровскому‌ ‌краю‌ ‌Алексей Яковлев.

Тотального запрета на огонь никто не собирается вводить. Просто будьте внимательны при обращении с пламенем. На дачах ненужный хлам лучше всего сжигать в металлических бочках. Ну а запас воды сам господь велел иметь постоянно. Внезапный огонь в первый момент можно залить и стаканом воды.

«Никто не будет запрещать разводить огонь в мангалах и иных емкостях. Главное, чтобы все происходило безопасно», - заверил Алексей Яковлев. Большую роль тут играет профилактика.

«В‌ ‌ходе‌ ‌профилактических‌ ‌рейдов‌ ‌проинструктировано‌ ‌более‌ ‌13‌ ‌тысяч‌ ‌человек,‌ ‌вручено‌ ‌более‌ ‌7‌ ‌тысяч‌ ‌памяток‌ ‌о‌ ‌соблюдении‌ ‌требований‌ ‌пожарной‌ ‌безопасности. За ‌нарушения‌ ‌требований‌ ‌ ‌безопасности‌ ‌составлено‌ ‌158‌ ‌протоколов‌ ‌об‌ ‌административных‌ ‌правонарушениях,‌ ‌выдано‌ ‌20‌ ‌предостережений‌ ‌о‌ ‌недопустимости‌ ‌нарушения‌ ‌обязательных‌ ‌требований», - отметил специалист МЧС.

Для нерадивых пользователей, нарушающих ‌требования‌ ‌пожарной‌ ‌безопасности, наступает ‌административная ответственность – для ‌граждан‌ ‌штраф‌ ‌в‌ ‌размере‌ ‌от‌ 2 до 3 тысяч рублей. Разведение‌ ‌огня‌ ‌в‌ ‌лесной‌ ‌зоне‌ влечет со‌ ‌стороны‌ ‌сотрудников‌ ‌лесоохраны‌ наложение материальной ответственности до 5 тысяч рублей. Но ежели без огня нельзя обойтись, то прежде чем развести костер, очистите место до минерального слоя, костровище оградите камнями и следите за горением. Огонь не враг, огонь - равноправный товарищ.

Виктор Панин