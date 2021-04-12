Евгений Зятьковский: «Надо возрождать волейбол в Хабаровске»

Помните, какой в Хабаровске был волейбольный бум в начале 2000-х?! Женский клуб «Самородок» не без успеха выступал в чемпионате России в суперлиге, Кубке России, принимал участие в Еврокубках, а игроки дружины даже становились чемпионками мира.

А директором той звездной команды, если кто подзабыл, являлся Евгений Зятьковский – фигура в волейбольных кругах довольно авторитетная.

Мы знакомы с юбиляром (ему исполнилось в этом году 60 лет) уже лет тридцать, когда Зятьковский еще служил в Хабаровском высшем военном строительном училище (ныне это Пограничный институт) и тренировал команду курсантов. Хорошо помню и его отца – Юрия Васильевича, который на протяжении многих лет был ректором Хабаровского государственного института физической культуры.

Сын ректора

- Наверное, связать свою жизнь с волейболом мне было предназначено судьбой, - считает Евгений Юрьевич. - Ведь мой папа довольно прилично играл, потом тренировал, на протяжении долгого времени возглавлял краевую Федерацию волейбола, являлся членом исполкома Всесоюзной федерации, много сделал в свое время для развития ветеранского движения... Кстати, и мама моя, Таисия Семеновна, тоже в волейбол играла. На почве волейбола они и познакомились во Владивостоке.

А вот я родился в Ленинграде. Папа в то время как раз там учился, а мама к нему приезжала. Правда, когда мне было месяца четыре, мы перебрались в Хабаровск, который и считаю своей родиной. Мое детство прошло в Первом микрорайоне. По соседству находилась детско-юношеская спортивная школа №4. И хотя я попробовал себя в разных видах спорта, волейбол был мне ближе. Хочу сказать спасибо и своему первому тренеру Галине Петровне Авдющенко.

Были успехи на городских, краевых и региональных соревнованиях. Потом поступил в Институт физкультуры и продолжал играть в волейбол, участвовал в межвузовских спартакиадах по линии ДСО «Буревестник».

Звездный час

- Знаю, что после окончания института вы служили в ХВВСУ, на кафедре физвоспитания организовали команду курсантов училища, при этом сами продолжали играть. Однако в лихие 1990-е вы ушли в бизнес. А как состоялось ваше возвращение в волейбол?

- С легкой руки Виктора Андреевича Лопатюка. Когда достраивалась «Платинум Арена», он меня пригласил на должность заместителя директора этого уникального спортивного комплекса. Но проработал я там недолго, к тому времени уже образовался амбициозный женский клуб «Самородок», и Лопатюк назначил меня директором клуба.

Середина нулевых, пожалуй, звездный час хабаровского волейбола. До сих пор помню, как в аэропорту встречали героев чемпионата мира 2006 года Марину Акулову и Наталью Куликову. А какие жаркие битвы разворачивались на домашних матчах клуба под крышей «Платинум Арены»! Зрители команду буквально боготворили. Помню, одна моя коллега буквально без ума была от Куликовой...

Мне нравилась грамотно выстроенная система. Смотрите: существовала команда суперлиги «Самородок», на ступеньку ниже, в высшей лиге «А», играли девушки клуба «Аурум», еще была команда «Золотинка», составленная из юных дарований. Плюс вовсю кипела работа в спортшколах. Ведь благодаря успехам «Самородка» интерес к женскому волейболу сильно вырос, и родители охотно отдавали своих девчонок в секции.

А какая была инфраструктура! Тренировочная база на промкомплексе №2 с двумя шикарными спортзалами, тренажеркой, медицинским кабинетом... Рядом общежитие, где жили волейболистки, столовая. Красота! Домашние матчи проводились исключительно в «Платинум Арене». Бывало, за ночь ледовая арена превращалась в волейбольную площадку.

Болельщиков на наши игры собиралось прилично: на топовые матчи их собиралось по 5-6 тысяч. Да и результаты были. «Самородок» становился бронзовым призером чемпионата страны, дважды доходил до финала Кубка России, выступал в Еврокубках. А Кубок Сибири и Дальнего Востока девчонки завоевали целых пять раз.

- Евгений Юрьевич, а кто из тренеров «Самородка» вам запомнился больше всего?

- Прежде всего, конечно, хочу отметить Виктора Бардока, который, по сути, стоял у истоков клуба, и с его именем связаны многие успехи хабаровчанок. Специалист он опытный, успел до этого поработать с легендарным Николаем Карполем. Так что сразу чувствовалась рука профессионала. Работать с Виктором Николаевичем было интересно.

Вообще, хочу сказать, что тренерской текучки, как порой случается в иных командах, у нас практически не было. Запомнились также Евгений Сивков, при котором «Самородок» успешно выступил в Кубке Европейской конфедерации волейбола, дойдя до «Финала четырех», Игорь Гайдабура.

Успел поработать в клубе и местный специалист Константин Приходько, которого мы позаимствовали у моего давнего друга и коллеги Николая Соболя - они вместе работали в мужской команде хабаровского «Динамо».

На Сахалин и обратно

- Увы, давно уже нет ни «Самородка», ни «Динамо». Скажите, а как получилось, что вы несколько лет поднимали волейбол на Сахалине?

- Тут такая история. Летом 2012 года стало ясно, что «Самородка» больше нет. Но место за клубом в высшей лиге «А» ведь осталось. Всероссийская федерация волейбола проявила заинтересованность в том, чтобы сохранить в дивизионе дальневосточную команду, и провела соответствующую работу на Сахалине, где дали «добро». Потом мне последовал звонок из Москвы с предложением взяться за создание на острове женского клуба.

Приехал в Южно-Сахалинск, познакомился с людьми, базой, условиями. Подкупило, что там действительно мечтали создать хорошую команду с перспективой играть в суперлиге. Словом, я принял вызов. И предложил Константину Приходько, который вошел в историю как последний наставник «Самородка», и другим людям из тренерско-административного штаба бывшей команды поехать со мной.

Четыре года мы там проработали, создали приличный коллектив, который занимал в турнире первые места и фактически должен был играть в суперлиге. Но нормального зала на Сахалине, увы, так и не построили. Тем не менее для меня это был интересный опыт.

- Сейчас вы вновь в родном городе. Не возникают ли мысли вновь взяться за возрождение женского волейбола в Хабаровске?

- Не просто возникают. Мы с Константином Приходько уже серьезно задумываемся над тем, чтобы заявить команду в высшую лигу «Б». По счастью, детско-юношеский волейбол мы за эти годы в Хабаровске не потеряли. Есть вполне перспективные девчонки, которые на первых порах вполне бы могли составить костяк новой команды.

В этом же деле главное – начать и выстроить систему. Ведь «Самородок» тоже не сразу стал на равных играть с той же «Уралочкой». Начали же тогда с самых низов, но за три года пробились в суперлигу, где закрепились.

Так вот, нашу инициативу поддержали и в министерстве спорта, и в правительстве края. Но тут началась пандемия, и стало вообще непонятно, кто, где и когда играет. Поэтому мы пока этот вопрос отложили, но обязательно к нему вернемся. Очень хочется, чтобы женский волейбол вернулся в Хабаровск. Уверен, что и болельщики этого очень хотят.

Сам я, к слову, сейчас являюсь зам. директора лицея «Звездный», что в микрорайоне Ореховая сопка.

- Евгений Юрьевич, и напоследок вопрос личного характера. Расскажите о вашей семье. Как любите проводить свободное время?

- Моя семья – это жена Оксана, сын Павел и… попугай по кличке Жорин. Вот мы сейчас с вами разговариваем, а попугай подсказывает мне, что отвечать (смеется). Супруга работает в правительстве Хабаровского края, сын – в авиакомпании. Кстати, Паша в свое время занимался волейболом у нашего известного детского тренера Владимира Мельниченко.

Сейчас сын живет в основном на даче в районе аэропорта, и мы там тоже часто тусуемся, особенно летом. Любим бывать и в Анапе, где сейчас образовалась целая дальневосточная диаспора. Там и Светлана Рыбакова – многолетний председатель горспорткомитета в Комсомольске-на-Амуре, и мой давний друг Николай Соболь, и в прошлом известная баскетболистка Настя Бузовская, и борец греко-римского стиля Сергей Авдеев… Пообщаться со старыми друзьями всегда интересно.

Владислав Махов