Жительницы Хабаровского края поджигают соседей и хлещут ремнями соперниц

Условным сроком отделалась жительница Вяземского района, которая пустила «красного петуха» своей «заклятой подруге». Как она сама пояснила в суде, «из неприязненных отношений».

Народ судачил, что вроде как из-за мужика весь сыр-бор разгорелся. Но мы оставим все это за скобками, поскольку решающий мотив, который подвиг поджигательницу на совершение преступления, в суде окончательно так назван и не был. А вот что четко установлено в ходе расследования, так это то, что Марина Анатольевна, вдова, уже судимая в 2010 году за убийство, была пьяна, когда поздним вечером взяла спички, алюминиевую канистру со смесью бензина с дизельным топливом и пошла «на дело».

Она плеснула на угол чужого дома легковоспламеняющейся смесью и чиркнула спичкой. Пламя быстро перекинулось на крышу, но, к счастью, пожар вовремя заметили соседи. Огонь оперативно потушили и никто не пострадал. Были повреждены лишь часть стены и крыша дома. Что интересно, задержанная поджигательница была признана вменяемой и вполне осознавала свои действия.

Обвиняемая во всем призналась и после консультации со своим адвокатом попросила рассмотреть ее дело в особом порядке, заявив ходатайство о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства. Совершенное преступление в процессе квалифицировали по ст. 167 ч. 2 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога).

Как смягчающие обстоятельства суд принял во внимание «признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, явку с повинной, возмещение потерпевшей имущественного ущерба», которая к тому же после получения искренних извинений не стала заявлять каких-либо претензий к нарушительнице ее домашнего спокойствия.

В результате приговор был достаточно мягким. Поджигательнице назначили наказание в виде лишения свободы сроком на два года и восемь месяцев. Но условно, с двухлетним испытательным сроком. Кроме того, ее обязали встать на учет в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за условно осужденными, с ежемесячной явкой на регистрацию, а также не менять без уведомления свое место жительства.

Два сапога - пара?

Чуть было не зарезала собственного мужа жительница района имени Лазо. Как было установлено в суде, избрав явно «несоразмерный способ защиты и превысив пределы необходимой обороны», она пырнула его кухонным ножом в живот. Интересно, что до этого Анастасия Владимировна уже была судима по ч. 2 ст. 111 УК РФ за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

В этот раз, правда, супруг, что называется, допек. Поначалу чета просто пьянствовала среди бела дня, потом завалилась спать. А через какое-то время муж проснулся и потребовал выпивки. Получив отказ, набросился на супругу с кулаками. Та, недолго думая, схватила на кухне нож и поначалу выбежала из дома. А когда минут через пять вернулась и снова увидела злющего мужа, который не успокоился и по новой готовился распустить руки, пустила его в ход…

Потом сама же оказала раненому вместе с его матерью первую медицинскую помощь и вызвала неотложку и полицию. Как выяснилось, ее благоверный по пьянке нередко вел себя агрессивно по отношению к своей женщине. Поэтому суд определил ей наказание в виде лишения свободы сроком на семь месяцев. Условно. Тем более что в семье растут двое малолетних детей.

Показательная порка

Как только не сводят между собой счеты дамы из Вяземского района! В районном центре одна горожанка, например, в холле второго этажа дома на улице Орджоникидзе «в результате внезапно возникшего конфликта» хлестанула ремнем по спине другую женщину, а также поцарапала ей лицо. Чтобы утихомирить разбушевавшуюся фурию, пришлось вызывать полицию.

В судебном заседании эта дама вела себя уже, как говорится, тише воды и ниже травы. Отводов и ходатайств она не заявляла, вину в совершении правонарушения признала, обстоятельств, изложенных в протоколе, не оспаривала. Как подтвердили полицейские, ее действия причинили потерпевшей физическую боль, но не повлекли последствий, указанных в статье 115 УК РФ («Умышленное причинение легкого вреда здоровью»). И в связи с отсутствием признаков уголовно наказуемого деяния женщина была привлечена к административному наказанию по ст. 6.1.1. КоАП РФ (совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших серьезных последствий).

Суд признал Алину Руслановну виновной в совершении административного правонарушения и оштрафовал ее на пять тысяч рублей. С женщины могли взять денег и побольше, но были учтены ее личность, материальное положение, признание вины и наличие малолетнего ребенка в качестве смягчающих обстоятельств. В заседании ей напомнили, что штраф подлежит оплате в течение шестидесяти дней, а квитанция об оплате должна быть представлена в Вяземский районный суд. За неоплату же в указанный срок правонарушитель может быть подвергнут новому наказанию.

Такой же штраф пришлось заплатить и бизнес-леди из этого же районного центра. Поругавшись с женщиной, Татьяна Андреевна схватила ее за волосы, вырвала целый клок, а потом еще толкала и пинала по ногам.

А вот еще одна горожанка отделалась всего лишь устным замечанием. И не только потому, что примирилась со своей жертвой и признала вину. Суд учел и ее показания. По словам Ольги Александровны, она вместе с соседкой поднялась на четвертый этаж, чтобы предупредить на редкость шумную даму, которая в очередной раз мешала людям отдыхать. А когда та повела себя дерзко и нагло, «гостья» схватила ее за одежду и, вытащив на лестничную площадку, стала кидать потерпевшую из стороны в сторону. И, конечно, «потрепала маленько».

Поплатились за полицейских

Полтора года лишения свободы, правда, условно, получила «за участкового» жительница Охотска. Ей было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ. То есть за применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Ночью пьяную Таисию Степановну участковый доставил для медицинского освидетельствования и осмотра в психоневрологическое отделение Центральной районной больницы. Он был в форме и, как и положено, представился женщине. Однако даму это не остановило. Более того, она даже полезла… драться. Ударила сотрудника в грудь, причинив незначительную травму, потом, даже после его законного требования прекратить противоправные действия, стала его отталкивать.

И лишь потом она горько пожалела о том, что натворила. По окончании предварительного расследования она заявила ходатайство о применении особого порядка при вынесении судебного решения, которое также поддержала в судебном заседании, свою вину в инкриминируемом ей деянии признала в полном объеме. Это, а также «активное способствование раскрытию преступления и раскаяние в содеянном» было учтено в качестве смягчающих наказание обстоятельств.

Кстати, в соответствии с представленными на суде характеристиками женщина «характеризуется в целом посредственно, не имеет постоянного места работы, на учете в органах занятости не состоит, жалоб на нее в быту не поступало, но по характеру вспыльчивая». Вот и участковому в этом пришлось на себе убедиться.

Вадим Решетняк