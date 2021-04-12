В Хабаровском крае отмечают День космонавтики

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля.

Наш край не стоит в стороне от покорения космоса. Дважды Герой Советского Союза космонавт Валерий Рюмин родился в Комсомольске-на-Амуре. Прямо сейчас на МКС находится уроженец Хабаровска Петр Дубров.

В рамках празднования Дня космонавтики глава Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил лицей, в котором обучался Петр Дубров. Глава региона рассказал школьникам о том, что сам напрямую связан с космосом, ведь по первой специальности у Дегтярева диплом инженера аэрокосмических систем.

Кстати, Рюмин и Дубров тоже по профессии инженеры. А значительная часть промышленных производств региона тесно связана с ВКС.

Кроме того, Михаил Дегтярев стал одним из первых участников акции «Космос у нас в крови», в очередной раз выступив в качестве донора.