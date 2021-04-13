Сергея Фургала в тюремной больнице кормят креветками

Сергей Фургал, попавший в тюремную больницу из-за коронавируса получает еду из ресторана. Утром экс-губернатор края питается блинчиками с творогом и королевскими креветками по 995 рублей за порцию. Заказы оплачивают друзья и сторонники, которые по некоторым данным собрали около миллиона рублей, передает «Коммерсантъ».

Как пояснила “Ъ” общественный защитник Сергея Фургала Наталья Питченко, обеспечивающая поддержку арестанта на бытовом уровне, в СИЗО «Лефортово», с питанием было скромней из-за строгих ограничений. В передачки входили самые необходимые и простые продукты: творог, глазированные шоколадки, рыбная нарезка, можно было положить яблоко и апельсины. Домашняя выпечка была под запретом.