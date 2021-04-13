Врио губернатора Хабаровского края посетил выставку «Первые среди первых»

Обзорную экскурсию провел для врио губернатора и хабаровских журналистов генеральный директор АО «Международный аэропорт Хабаровск» Юрий Кондратчик – внук первого космонавта.

Выставочный проект «Первые среди первых» представлен Объединенным мемориальным музеем имени Ю.А. Гагарина, который находится на его родине в Смоленской области. Экспозиция рассказывает о разных этапах освоения космоса: первом полете человека в космос, запуске орбитальной станции «Салют», первом международном полете и др. В рамках проекта представлено несколько десятков фотографий именитых космонавтов и экипажей в условиях подготовки к полетам, в рабочих условиях тренировок, экзаменов и непосредственно самих полетов. Выставка открылась 12 апреля одновременно в Музее имени Ю.А. Гагарина и в международном аэропорту Хабаровск.

Вторая выставка - «Знаете, каким он парнем был» - посвящена непосредственно Юрию Гагарину. Экспозиция объединила почти 50 фотографий, рассказывающих о времени обучения Юрия Алексеевича в Оренбургском военном летном училище, первом самостоятельном полете на Як-18, обучении в академии имени Н.Е. Жуковского, его увлечениях и семье. Особое место занимает «Миссия мира» - поездка первого космонавта по странам и континентам: это снимки, сделанные во время визита Юрия Гагарина на Кубу, где он встречался с Фиделем Кастро и Эрнесто Че Геваро, Индонезию, где доктор Сукарно вручил космонавту Высший Орден Индонезийской Республики, а также из турне по Индии, острову Цейлон, Великобритании, Бразилии, Финляндии. Нашел свое отражение и визит Юрия Гагарина в Хабаровск – этому событию посвящен отдельный стенд. Фотографии представлены Объединенным мемориальным музеем имени Ю.А. Гагарина, а также Государственным архивом Хабаровского края.

Выставки будут работать в терминале внутренних авиалиний до конца мая.



