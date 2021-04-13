Ярмарки, концерты, мастер-классы: фестиваль "АмурФест. Весна" пройдет в Хабаровске

На Первомай для жителей и гостей краевой столицы будет организован фестиваль-ярмарка "АмурФест.Весна". С 1 по 3 мая возле дворца дружбы "Русь", а также на краевой набережной и площади имени Ленина будут проходить ярмарки, концерты, интерактивные и спортивные мероприятия, мастер-классы, розыгрыши призов. Соответствующе распоряжение о проведении масштабного весеннего праздника накануне подписал врио губернатора Михаил Дегтярев.

Открытие краевого фестиваля "АмурФест.Весна" состоится в 1 мая в 12:00. Также в этот праздничный день заработают фонтаны на площади имени Ленина. В этот же день с 10 утра до 21:00 на главной площади краевой столицы появится несколько тематических улиц фестиваля.

На "Улице Добра" разместятся СОНКО: "Милосердие", "Реверанс", "Российский детский фонд" и другие. На площадках "Продовольственная ярмарка" и "Квартал вкуса" выставятся предприниматели с ассортиментом продовольственной группы товаров и рестораторы. Мастера декоративно-прикладного искусства и ветеранские организации с изделиями представят свою деятельность на "Улице мастеров декоративно-прикладного искусства".

Минобрнауки края организует проведение творческих мастер-классов на "Улице профессий" профессиональные учебные заведения проведут профориентационные беседы со школьниками, интерактивы и другие мероприятия. Также участниками данной площадки станут представители Российского движения школьников.

На "Улице детства" разместятся детские центры ("РОБОТЕК", "Арлекин", "Юниклаб") и учреждения культуры (Краевые театры драмы и кукол, Краевая детская библиотека), которые проведут развлекательные мероприятия для детей. Интерактивы для представителей молодежи пройдут на "Проспекте Молодежный".

На "Территории здоровья" министерство здравоохранения края организует работу автопоезда.

Также на площади имени Ленина будут организованы фудкорт, фотозоны, в концертной программе запланированы выступления детских и молодежных коллективов, лауреатов и победителей "Студенческая весна", группы "Rock Time".

Работа площадок будет продолжена 2 мая с 11:00 до 16:00.

С 1 по 3 мая возле дворца дружбы "Русь" будут размещены шесть тематических зон: Торговый квартал, Квартал впечатлений, Улицы мастеров, спорта, Площадь творчества и концертная площадка. 1 и 2 мая с 12:00 до 18:00 здесь состоится праздничная концертная программа "Весна идет - весне дорогу", открытие ярмарки, "Пасхальный концерт" с участием творческих коллективов КДД "Русь", приглашенных артистов и коллективов Хабаровска. Также запланированы конкурсные программы, работа аниматоров, интерактив со зрителями и другое.

3 мая в 12:00 начнется концерт с участием творческих коллективов муниципальных районов края, детской ассамблеи малочисленных коренных народов края, запланированы мероприятия V Краевого национального спортивного фестиваля с участием спортивных команд Руси, Ассамблеи народов Хабаровского края, спортивных команд муниципальных районов края.

В свою очередь, 3 мая на набережной стадиона им. Ленина состоятся творческие мастерские, спортивные мероприятия и концерт.



