В Чегдомыне в этом году реализуют пять проектов ТОС

Глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов встретился с председателями ТОС, принявшими участие в краевом конкурсе проектов территориального общественного самоуправления и получившими краевую поддержку.

Участники встречи уточнили план работы, а также обсудили вопросы оказания содействия администрации в реализации проектов. В свою очередь главы муниципалитетов заверили членов ТОС во всесторонней поддержке и поблагодарили за проявленную инициативу.

- В этом году в поселке Чегдомын будет реализовано 5 проектов ТОС, размер краевой субсидии составит более 3,3 млн руб., для сравнения в прошлом году на выполнение 4 проектов было выделено 2,2 млн руб. Активность наших жителей поддерживают краевые власти, увеличивая финансирование проектов ТОС, - отметил глава Верхнебуреинского района Алексей Маслов.

После совещания состоялся объезд точек реализации проектов территориального общественного самоуправления, и встреча с председателями и активистами ТОС «Пионерская», «София», «Олимпийская деревня», «Возрождение», «60 лет Октября дом 8».

На выездной встрече жители домов, в которых организовано общественное территориальное самоуправление рассказали о календарных и финансовых планах проектов, выбранных поставщиках детского игрового и спортивного оборудования, намеченных к проведению субботниках и работах.

Например, в границах территории, на которой осуществляется ТОС «Олимпийская деревня», проживает 47 человек. Здесь готовится к реализации проект «Наши дети - наше будущее» с футбольным полем и детско-спортивным оборудованием. При поддержке администрации будет установлено уличное освещение на благоустраиваемом участке.

Отметим, что в Хабаровском крае создано около тысячи ТОС, только за 1 квартал 2021 года их количество увеличилось на 144. Активный рост наблюдается благодаря финансовой поддержке краевых властей. Так, решением врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева увеличена грантовая поддержка данного направления с 75 млн до 100 млн руб.

Большинство инициатив ТОС направлены на строительство детских площадок, благоустройство территории, установку спортивных объектов, реконструкцию памятников, восстановление скверов и колодцев, организацию освещения и водоотведения.



