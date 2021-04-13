Лучших волонтеров наградили в Хабаровском крае

В районе имени Сергея Лазо, в рамках торжественного мероприятия «Время первых», посвященного Дню космонавтики и 60-летию первого полета человека в космос, состоялось награждение волонтеров. 40 добровольцев, принявших активное участие во всероссийской акции #МыВместе и мероприятиях, посвященных Году памяти и славы получили заслуженные награды.

В районе активно работает штаб «Волонтеры Победы», куда входят более 800 молодых людей в возрасте от 11 до 35 лет. Благодаря их деятельности в течение 2020 года было реализовано 11 мероприятий, более 40 районных акций и 55 информационно-просветительских проектов.

- Ежедневная работа каждого из вас помогает сохранить память о великом подвиге нашего народа! Убеждена, что волонтерами становятся по зову сердца только самые отзывчивые и добрые молодые люди. Мы очень ценим вашу работу, - отметила заместитель главы администрации муниципального района по социальным вопросам Татьяна Щекота.

Среди волонтеров акции #МыВместе - работники предприятий и организаций, администраций сельских поселений района, библиотек и сельских домов культуры.

Также награды на мероприятии получили и лазовские спортсмены. Ученик школы села Георгиевка Александр Курайклыч стал обладателем краевого Рекорда ГТО, еще 7 жителей установили районные Рекорды ГТО. Одна из них - учитель физической культуры школы села Гродеково Екатерина Грачева, которая стала рекордсменкой в 3 испытаниях.

Напомним, что с 1 января в Хабаровском крае стартовала ежемесячная акция «Рекорд ГТО», посвященная 90 - летию с момента создания Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне».



