Агрокомплекс «Восток» в Комсомольске-на-Амуре ввел в эксплуатацию новую теплицу

В Комсомольске-на-Амуре ООО "Агрокомплекс "Восток" ввел в эксплуатацию новую теплицу площадью 0,5 га. В теплице высажены огурцы. Первый урожай предприятие ожидает в мае текущего года. Субсидирование этого вида деятельности по распоряжению главы региона Михаила Дегтярева было возобновлено во второй половине 2020 года. Речь идет о компенсации прямых понесенных затрат на тепличное оборудование. Такой поддержкой воспользовалось ООО "Агрокомплекс "Восток".

Развитие овощеводства защищенного грунта является одним из приоритетных направлений сельскохозяйственной отрасли региона. По данным профильного ведомства, за 2020 год в крае площадь зимних теплиц в сельскохозорганизациях и К(Ф)Х составила 8,3 га. В прошлом году валовой сбор овощной продукции составил 2,6 тыс. тонн, в том числе огурцов 1,1 тыс. тонн, томатов 0,7 тыс. тонн и зеленных культур 0,8 тыс. тонн, что на 20 % выше, по сравнению с предыдущим годом.

"Агрокомплекс "Восток" на сегодняшний день является единственным предприятием края, круглогодично выращивающим овощи и салатную зелень в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. Инвестпроект компания реализует с 2014 года. Сейчас площадь четырех очередей теплиц составляет 1,6 га, создано 31 рабочее место. К 2024 году площадь тепличного комплекса должна составить 3 га. В дальнейшем планируется увеличить ее до 6 га, что позволит полностью обеспечить огурцами жителей Комсомольска-на-Амуре.

Кроме комсомольчан, основными производителями также являются: ООО "Джей Джи Си Эвергрин" (4,9 га), К(Ф)Х Бутков В.Б. (0,95 га) и ООО "Аграрные технологии будущего" (0,5 га). В этом году на площадке "Ракитное" ТОР "Хабаровск" панируется начать реализацию еще одного проекта. ООО "ТК "Хабаровский" построит тепличный комплекс на 11,09 га, который будет специализироваться на выращивании томатов. Проектная мощность предприятия 4,6 тыс. тонн. На сегодняшний день заключено соглашение с АО "КРДВ", получен в аренду земельный участок.

На этой же площадке другой инвертор - ООО "ТК "Приамурье" - собирается строить теплицы общей площадью 7,4 га, где будет выращивать томаты и огурцы. Проектная мощность - 6,7 тыс. тонн. Сейчас ведется разработка проектной документации. В свою очередь, К(Ф)Х Бутков планирует расширить свой тепличный комплекс еще на 2 га. Сейчас ведется работа по оформлению близлежащего земельного участка.

- Тепличное овощеводство относится к числу наиболее энергоемких производств. В условиях длительного отопительного периода - от 5 до 9 месяцев в году - затраты на поддержание температурного режима в теплицах значительно превышают среднероссийские показатели. В целях компенсации затрат на энергоносители сельхозпроизводителям оказывается поддержка на возмещение затрат на электроэнергию и газ для тепличных комплексов регионов ДФО. Также в крае возобновлена региональная мера поддержки, которая позволяет возместить до 50 % затрат на приобретенное технологическое оборудование для теплиц. В прошлом году на эти цели направлено 17,5 млн рублей, - сообщил начальник управления инвестиционного развития и мелиорации министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края Вячеслав Федоров.

Он также отметил, что со следующего года вводится новая мера федеральной поддержки. Она предусматривает возмещение до 20 % затрат на создание тепличных комплексов на Дальнем Востоке. Субсидию будет предоставлять Минвостокразвития РФ. Господдержка будет способствовать созданию благоприятных условий для развития сферы тепличного овощеводства в крае, а также позволит существенно сократить сроки окупаемости проектов. При условии реализации всех заявленных проектов уровень самообеспеченности края тепличными овощами к 2024 году составит 70 %, к 2027 году потребность будет полностью покрыта.



