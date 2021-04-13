Ход дорожных работ проинспектировали в Хабаровском крае

Министр транспорта и дорожного хозяйства края Роман Мирошин и министр жилищно-коммунального хозяйства края Дарий Тюрин сегодня осмотрели ряд дорожных объектов. Участие в объезде приняли также руководители администрации Хабаровска.





Перечень объектов к посещению был составлен на основе обращений, поступивших от жителей краевой столицы в социальных сетях.





Так, при контроле качества на участке дороги на Проспекте 60-летия Октября выявлен факт нарушения технологии выполненных работ. При выполнении работ по ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия указанного участка установлен факт устройства верхнего слоя асфальтобетонного покрытия на увлаженный нижний слой покрытия с наличием загрязнения. За ненадлежащее исполнение обязательств подрядной организации выставлена претензия со штрафными санкциями.





Также в ходе осмотра были посещены два объекта, запланированных к реализации в текущем году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».





В этом году отремонтируют около 1 км улицы Приморской (от Проспекта 60-летия Октября до ул. Шкотова). Здесь заменят основание на отдельных участках, обустроят верхний слой асфальтобетонного покрытия и присыпных обочин, нанесут дорожную разметку. Стоимость выполнения работ составит 11,4 млн рублей, завершат ремонт в июне.





Также в нормативное состояние приведут участок ул. Свердлова (от пер. Чернореченского до д. № 105а по ул. Карла Маркса). Здесь заменят основание, обустроят двухслойное асфальтобетонное покрытие, нанесут дорожную разметку. Работы планируют завершить в конце мая текущего года.





По наставлению Романа Мирошина, при ремонтных работах на объектах в текущем году особое внимание уделят безопасности движения пешеходов, а именно – обустройству тротуаров.





Заключительный объект в рамках объезда – улица Тихоокеанская. Большой комплексный проект приведение магистрали в нормативное состояние рассчитан на два года. Работы также проведут в рамках национального проекта. За два года здесь заменят конструкцию дорожной одежды, переустроят инженерные сети, устроят ливневые канализации, тротуары и линии наружного освещения. Стоимость дорожных мероприятий составит более 1,2 млрд рублей.





– Работа по контролю качества производимого подрядными организациями ремонта автомобильных дорог уже налажена, мы будем продолжать её, выезжая на объекты и инспектируя ход работ. Также подрядчикам напомним о соблюдении предписанных технологий выполнения дорожных работ. Именно так мы сможем избежать повторение истории с некачественным ремонтом, – подытожил Роман Мирошин.







