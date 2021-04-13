Общественную территорию в хабаровском парке Гагарина благоустроят в этом году

"Зону отдыха" в парке им. Гагарина дополнительно включили в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в этом году. Такое решение было принято правительством края в связи с празднованием в 2021 году 60-летия полета Юрия Гагарина в космос. На эти цели Хабаровску выделено дополнительное финансирование.

Сегодня представители министерства ЖКХ края, администрации Хабаровска и волонтеры провели рабочую встречу в городском парке. Участники мероприятия оценили результаты по благоустройству территории, а также проанализировали дизайн-проект предстоящих видов работ. В их числе установка скамеек разных типовых форматов, беседок для отдыха, урн, навесов и пергол – сооружений, состоящих из арок и столбцов, связанных поверху деревянной обрешеткой с вьющимися растениями. Также к обустройству планируется и летняя открытая эстрада.

- Комплекс решений, запланированный к реализации на данном объекте, дает возможность разностороннего развития территории и возможность создания современной многофункциональной инфраструктуры. Это должно не только подчеркнуть сакральное значение территории, но и послужить ее развитию в качестве рекреационной, культурно-исторической и туристической точки притяжения, - отметил заместитель министра ЖКХ края Станислав Кондаков.

Также участникам мероприятия напомнили о предстоящем рейтинговом голосовании, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая на федеральной платформе za.gorodsreda.ru. Консультационную и техническую помощь жителям региона окажут волонтеры. Именно они помогут людям проголосовать за понравившиеся им общественные пространства.

- Волонтерство – это возможность прикоснуться к процессу благоустройства, высказать свое мнение самому и помочь другим. От нашей активной позиции зависит благоустройство нашего города и края! Мы живет тут и хотим, чтобы пространство вокруг нас было красивым и комфортным, – отметили представители волонтерского Штаба, участницы организации и проведения рейтингового голосования.

Напомним, в этом году в процессе онлайн-голосования на федеральной платформе za.gorodsreda.ru, которое пройдет с 26 апреля по 30 мая, жителям предстоит отобрать не менее 90 территорий. Каждая из них будет отремонтирована за счет средств нацпроекта "Жилье и городская среда".



