Компенсации получат обманутые дольщики ЖК «Тополек» в Хабаровском крае

В Хабаровском крае введена процедура конкурсного производства в отношении ООО «Тополек» – застройщика многоквартирного жилого дома в селе Тополево Хабаровского района. От недобросовестных действий руководство предприятия пострадало 22 человека, которые понесли ущерб на общую сумму 28,4 млн рублей. В настоящее время назначенный конкурсный управляющий начал сбор документов от участников долевого строительства для их проверки и включения пострадавших в реестр обманутых дольщиков. Это позволит ускорить процедуры получения денежных компенсация через механизмы федерального фонда защиты прав участников долевого строительства.

В краевом минстрое уточнили, что после завершения процедуры конкурсного производства в отношении ООО «Тополек» и окончания формирования реестра кредиторов можно будет восстановить права граждан-участников долевого строительства.

– Законом отведено несколько месяцев для работы конкурсного управляющего на сбор документов и формирование реестра пострадавших и дальнейшей передачи их в федеральный Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства. Но я уверен, что реальный срок будет существенно меньше нормативного и уже к концу лета должно быть решение наблюдательного совета Фонда по осуществлению выплат пострадавшим гражданам, – рассказал генеральный директор Фонда Хабаровского края по защите прав граждан-участников долевого строительства Сергей Желонкин.

Напомним, в конце декабря 2020 года между правительством Хабаровского края и федеральным фондом было заключено соглашение по 11 проблемным домам в регионе, в которое включен и дом застройщика ООО «Тополек». В зависимости от количества обманутых дольщиков и степени готовности объекта, наблюдательный совет фонда принимает решение о достройке жилого дома, либо о выплате компенсаций гражданам. Именно второй вариант был утвержден.

Министерство строительства Хабаровского края просит пострадавших от действий ООО «Тополек» связаться с аккредитованным конкурным управляющим для предоставления документов в его адрес: 692770, Приморский край, г. Артем, ул. Шахтерская д. 4, а/я 2, e-mail: tk-arbitr@mail.ru, Трошин Кирилл Андреевич. Либо обратиться в Фонд Хабаровского края по защите прав граждан-участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков по телефону: (4212) 32-88-25.



