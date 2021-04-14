Партия «Новые люди» поможет в спасении хабаровского села с уникальными петроглифами от мусора

В Хабаровске победителям регионального этапа всероссийского проекта «Марафон идей» вручили денежные сертификаты. Деньги пойдут на улучшение качества жизни.

Что такое «Марафон идей»

В партии «Новые люди» решили, что люди сами способны менять реальность, надо лишь их поддержать и помочь деньгами. Это могут быть новые детские площадки и компактные электростанции, приюты для животных и даже небольшие артезианские скважины. В общем, кто как видит свой двор, район, своё дело.

Так родился масштабный всероссийский проект «Марафон идей», люди со всей России предлагали на специально созданном сайте свои идеи, писали обоснования, говорили о том, какую выгоду получат жители или их питомцы.

На конкурс, объявленный партией «Новые люди», пришло более 15 тыс. заявок, Россия активно включилась в марафон.

«Мы рассмотрели абсолютно все заявки, не скрою были бессонные ночи. Мы дали людям возможность высказаться, предложить свой взгляд на обустройство жизни. Конечно, победителей немного. Но у нас на местах есть политотряды, они помогут жителям регионов реализовать свои идеи», — рассказал Дмитрий Львов, координатор региональных отделений партии «Новые Люди» в Сибири и на Дальнем Востоке.

Лучшие же из лучших, выбранные в ходе тщательных голосований получили денежные сертификаты от «Новых людей». Заявки, кстати, в партии ещё готовы принимать, и обещают, что все они будут внимательно изучены, а большая часть из них получит поддержку.

««В нашей стране много неравнодушных людей, которые готовы взять на себя ответственность, сделать лучше жизнь в своем городе. Они предлагают умные решения в сфере ЖКХ, образования и здравоохранения, экологии и развития городов. Мы выбрали лучшие идеи и поможем их реализовать», — прокомментировал проект председатель партии Алексей Нечаев.

Как это было в Хабаровске

Региональный финал «Марафона идей» был сделан максимально неформальным и далёким от бюрократии и ненужной отчётности. У вас идея — у нас поддержка, таков был лейтмотив хабаровской встречи.

На презентации финалистов — всего около минуты, короткие уточняющие вопросы от жюри. В числе претендентов — комсомольчанка Елена Апханова, пытающаяся привести в порядок крыльцо почтового отделения в небольшом микрорайоне, известный хабаровский гектарщик Михаил Утробин, ратующий за создание базы пригодных для ведения бизнеса земель. Была и девушка из Амурска, поддерживающая домашних животных и желающая сделать площадку для тренировки собак.

После короткого обсуждения проектов и довольно длительного совещания жюри, были объявлены победители хабаровского «Марафона идей».

Гранты на 50 и 100 тыс рублей получили Елена Апханова с ремонтом почтового крыльца в Комсомольске, Оксана Кузьменко с площадкой для выгула собак в Амурске, Никита Савельев с ремонтом комнат отдыха в общежитии технологического колледжа и коренная жительница знаменитого села Сикачи-Алян Юлия Шаркова. Сикачи-Алян известен своими петроглифами раннего неолита, памятнику истории и культуры — около 12 тыс.

Но Сикачи-Алян теперь известен не только этим, в селе огромное скопление мусора, особенно после наводнения. Добавляют проблем туристы и рыбаки, живущие на берегу. Пластик стал напастью для всемирно известного села.

Юля с своими, как она их называет, патрулями из добровольцев, собирает мусор, занимается этим уже много лет. Недавно Юля решила, что пора организовать в Сикачи-Аляне и близлежащих селах раздельный сбор мусора. А пластик и прочие отходы потом вывозить на специальные пункты сбора. Сикачи-Алянские добровольцы получили от партии «Новые люди» грант в сто тысяч рублей.

«Это хорошо, что вышло так, денег хватит на обустройство мусорных площадок в двух селах, у нас и в Малышево. Мы этим занимаемся более пяти лет. Больше всего проблем нам доставляют наводнения, приносящие просто вал отходов. Местные то стараются не загаживать село. Паводки и приезжие — вот, что называется, поставщики пластика. Будем справляться», — рассказала победитель «Марафона идей»

Есть еще одна немаловажная деталь. В партии намерены не только с помощью меценатов сделать жизнь людей в регионах комфортной, но и привлечь в бедам и чаяниям действующую власть. И да, местные партийные отделения тоже не намерены забывать про победителей и возможных участников, это не станет разовой акцией.