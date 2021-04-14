IT-специалистов ждут на конкурсе «Лидеры России»

26 апреля завершается регистрация на трек "Информационные технологии" четвертого конкурса "Лидеры России". Цель трека – выявить специалистов с высоким потенциалом, способных создавать будущее с помощью цифровых технологий. На трек "Информационные технологии" принимаются заявки от кандидатов в возрасте до 55 лет с управленческим опытом не менее двух лет.

К потенциальным участникам обратился куратор направления, заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

- Настоящие лидеры в этой сфере должны быть не просто узкоспециализированными кодерами или программерами, они должны быть всесторонне гармонично развитыми личностями, иметь широкий кругозор, знать историю своей страны, понимать национальный культурный код. И совместно мы будем стремиться сделать всё, чтобы жизнь каждого россиянина была комфортнее и удобнее за счёт цифровизации и за счёт цифровых сервисов, - подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Финалисты трека смогут пройти стажировки в органах власти и компаниях, обучиться в лучших учебных заведениях страны, специализирующихся на подготовке руководителей цифровой трансформации. В числе бонусов - участие в международных ИТ-форумах и в работе общественных и экспертных советов.

Победители направления получат наставничество от лучших представителей сферы информационных технологий и инноваций в России, а также приглашения на работу в органы государственной власти и организации, реализующие проекты цифровой трансформации, госпредприятия, крупные холдинги.

- Сейчас идет масштабное цифровое преобразование госвласти на всех уровнях. Реализовать такую задачу можно только при командном взаимодействии IT-специалистов, которые будут учитывать динамичное развитие технологий, запросы общества и требования информационной безопасности. Стране нужны высококлассные лидеры, готовые проявить себя в госпроектах и предложить инновационные решения, приносящие пользу во всех сферах жизни, – сообщил наставник трека "Информационные технологии", глава Минцифры России Максут Шадаев.

Напомним, конкурс "Лидеры России" пройдет в несколько этапов. С конца апреля и до середины июня 2021 года запланированы дистанционные испытания, в конце лета – начале осени 2021 года начнутся полуфиналы треков. Суперфинал конкурса состоится в марте 2022 года.