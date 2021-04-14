Более 80 молодых семей Ванинского района получили жилье в прошлом году

На коллегии при главе Ванинского района подвели итоги работы за 2020 год и рассмотрели предложения по ходу реализации муниципальной программы «Молодым семьям – доступное жилье». Её участники - молодые семьи или родители-одиночки с детьми могут получить сертификат на приобретение собственного жилья. Сумма сертификата складывается из средств федерального, краевого, районного и местного бюджетов.

- Социальная поддержка и помощь молодой семье от государства — это один из аспектов социальной политики государства. С начала реализации программы, с 2006 года около 300 семей Ванинского района приобрели собственное жилье. Несмотря на то, что государственная программа предусматривает покупку недвижимости на всей территории Хабаровского края, основная часть молодых семей выбрала родной район. Это приятно и очень важно для нас. Также участие в программе помогает приезжим специалистам принять решение остаться здесь жить, - отметила начальник отдела по молодежной политике и спорту администрации Ванинского района Юлия Климонтова.

Реализация муниципальной программы «Молодым семьям – доступное жилье» рассчитана на десятилетний период - с 2016 по 2025 годы. Успешное выполнение мероприятий программы позволит обеспечить жильем порядка 300 молодых семей района.

Так, за период с 2016 по 2020 годы, при оказании поддержки за счет средств федерального, краевого и местного бюджета, в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов, свои жилищные условия улучшили 194 молодые семьи Ванинского района. Основными участниками программы стали жители посёлков Ванино и Октябрьский.

В 2016 году к реализации программы подключилась администрация городского поселения «Рабочий поселок Ванино», сформировав собственную программу и очередь на улучшение жилищных условий. Теперь шансов стать обладателем собственного жилья у жителей района стало больше.

Отметим, что в 2020 году по инициативе администрации Ванинского муниципального района было увеличено финансирование данной программы, привлечены дополнительные краевые средства и в 2020 году 81 семья получила сертификаты на приобретение собственного жилья. Реализация программы продолжается, сегодня в очереди находятся 126 семей, из них 63 стоят в районной программе, и 63 семьи – в поселковой.



