Михаил Дегтярев пообещал навести порядок в работе общественного транспорта

Сегодня рано утром глава региона лично отреагировал на многочисленные жалобы, касающиеся работы автобусного маршрута № 123 Некрасовка – автовокзал Хабаровска. Он расспросил людей на остановке в Гаровке-1 и снял на мобильный телефон давку в автобусе.

- Люди возмущены – автобус то проезжает мимо, то вообще не приходит по расписанию. Давка невозможная. Это безобразие! – возмутился Михаил Дегтярев. – И это, увы, не единственный пример отвратительной работы перевозчиков. В интернете фиксирую массу обращений на эту тему.

Указанный маршрут обслуживает ООО ПАТП «Дальавто», зарегистрированное в селе Некрасовке. Интервал движения составляет час – полтора, что особенно неудобно людям в утренние и вечерние часы пик: многие ездят на работу из пригорода в краевой центр.

Напомним, что необходимость соблюдения расписания движения и качество пассажирских перевозок обсуждали в краевом министерстве транспорта и дорожного хозяйства буквально в начале апреля. В частности, руководству ООО ПАТП «Дальавто» было указано на необходимость четкого соблюдения графика движения по маршрутам 102, 102э, 123 и 129. Однако уже спустя четыре дня вновь начали поступать жалобы от пассажиров.

- Хочу спросить у местной администрации, у владельцев автобусов, у минтранса, сколько они намерены еще допускать такое отвратительное отношение к пассажирам. Надо наводить порядок! Рычаги есть. Если предприниматель на договорной основе встал на маршрут, взял обязательства перевозить людей, то необходимо ставить нормальный транспорт на маршруты. Если не хватает, как в ситуации со 123-м автобусом, дополнительные единицы вводить. Не справляется перевозчик? Тогда пусть уходит с рынка. На его место придут добросовестные предприниматели, - заявил врио губернатора.

По данным Центра управления регионом Хабаровского края, только за период с 1 марта по 9 апреля 2021 года системой «Инцидент менеджмент» зафиксировано 74 обращения от жителей края относительно организации работы общественного транспорта. Они касаются нарушений графика движения, некорректного поведения водителей, ужасающего состояния подвижного состава. Также люди просят изменить некоторые маршруты, чтобы было удобнее, добавить автобусы, оборудовать остановки и отладить контроль за перевозчиками на системной основе.



