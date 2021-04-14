В Хабаровске «домашний» лев Аслан отметил день рождения

Хищник, который свои первые львиные шаги сделал в обычной городской квартире, отметил день рождения

В Приамурском зоосаде имени Сысоева отметили день рождения льва Аслана: хищнику исполнилось 4 года. Здесь именины питомцев празднуют с размахом. Программа была насыщенной: посетителей ждала встреча льва со своим дарителем, показательное кормление, интерактивные площадки, аквагрим, «Восковые ручки», «Великий иллюзионист», плюшевый зоопарк и другие сюрпризы. Ну и, конечно, подарки.

А история зверя удивительна. Появившись на свет в семье цирковых хищников в Москве, Аслан оказался в обычной хабаровской квартире. Али Мамедову тогда еще двухнедельного рыжего кроху преподнесли на день рождения друзья.

«Если сказать, что я растерялся, это ничего не сказать. Стоял и долго не мог прийти в себя. В голове куча вопросов, но главный: что я буду с ним делать? Вроде бы малыш, обычный котенок, живой, игривый, веселый, но все же хищник», - рассказал Али.

Али пришлось с головой погрузиться в Интернет в поисках любой информации о львах. Парень не знал, как кормить это рыжее чудо, но все оказалось просто: так же, как и маленьких детей, Аслана поили молоком из детской бутылочки.

«Мясо не давали. Я проконсультировался со специалистом из Москвы, он сказал, что пока лев в квартире, нельзя. Мало ли, войдет во вкус и пусть даже при игре, но может серьезно так прикусить. Хотели его привить, но в ветеринарной клинике отказали, мол, с дикими животными не работаем. Да и показаний никаких не было: абсолютно здоровый котенок. Но позже в зоосаде наш Аслан прошел полное обследование. Сделали ему необходимые прививки, несколько дней он находился на карантине, в общем, мы за льва спокойны. За четыре года он ни разу, слава богу, не болел. Дрессировать мы его тоже не пытались. Дрессировка, как ни крути, подразумевает причинение боли, не мог я себе такого позволить, жалко».

Отдельной комнаты у Аслана в квартире Али, конечно же, не было. На всей жилплощади он чувствовал себя хозяином (а как же - царь зверей!). Кошачьи замашки проявлялись все очевидней: под пристальное внимание львенка попадали тапочки, ковер, детские игрушки. Все, что можно грызть.

«Любил теребить подушку. Причем в хлам. Поиздевается над ней и сидит как будто он совсем не при делах. Все равно милый: когда мы приходили домой, он бежал навстречу, встречал. Гулять на улицу мы его не выводили, а на дачу возили, чтобы подышал свежим воздухом. Но он рос, в три месяца был уже размером с полноценную собаку, хотя агрессию не проявлял. В детях особенно души не чаял. Если при игре меня мог немного прикусить, то они его и за хвост, и за уши, и за усы таскали, садились на него, Аслан все мужественно терпел», - улыбается Али.

Али знал, что Аслана придется отдать, и заранее стал строить для него просторный вольер почти в 200 «квадратов»: ни много ни мало - с теплыми полами, отдельным кормовым помещением и просторной территорией в африканском дизайнерском стиле. Все из современных материалов. Новое жилище для льва обошлось в круглую сумму, но для любимого питомца не жалко. Нахождение в квартире хищника становилось небезопасным, да и размеры жилплощади не позволяли содержать льва. К тому же в зоосаде за львом осуществляется должный уход, обследование специалистов.

В зоосаде с радостью приняли Аслана. По словам Али, ему хотелось не только пристроить выросшего хищника, но и доставить радость посетителям, особенно детям. Был еще один мотив: Али хотел, чтобы лев остался в крае.

«Я вырос здесь, и в моем детстве увидеть живого льва не было возможности, только по телевизору. Потом, когда я приезжал в зоосад, видел счастливые лица маленьких посетителей. Они с таким азартом наблюдали за Асланом!»

Али скучает по питомцу. Лев, надо полагать, тоже. Правда, когда вокруг много людей, хищник особых эмоций при виде бывшего хозяина не проявляет.

«Ну, конечно, царь зверей, нельзя ему слабость проявлять. Но когда я был один, соизволил все-таки оторвать свою пятую точку от земли, подойти, помяукать, порычать, - смеется Али. - Конечно, буду его навещать - родная душа, да и мы своих не бросаем. У нас он рычал таким юношеским рыком, сейчас его рев слышен даже на Воронеже-3. Он отлично выглядит, подрос, возмужал, хорошо кушает, переносит нашу зиму».

Юлия Рудакова