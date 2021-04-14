Хабаровчанка с редкой болезнью получила положенное ей лекарство

У Татьяны Матвеевой диагноз – муковисцидоз. Это болезнь, при которой поражается кишечник и легкие, тяжело усваивается белок, происходят гнилостные процессы внутри организма.

Матвеевой жизненно необходим препарат «Симдеко». Годовой курс лечения стоит около 20-25 миллионов рублей. Лекарство необходимо принимать каждый день. И оплачивать его должно государство. Однако Татьяна столкнулась с сильной бюрократией.

Чтобы доказать свою правоту, ей пришлось добиваться федерального консилиума, судиться с министерством здравоохранения Хабаровского края, «воевать» с чиновниками. Судьбе Татьяны Матвеевой, которая столкнулась с чудовищной волокитой, мы посвятили статью «Бюрокрацидоз» («Молодой дальневосточник XXI век», №11, 17-24 марта).

Наконец хабаровчанка получила положенное ей лекарство «Симдеко». Также в крае начал разрабатываться проект создания Дальневосточного центра муковисцидоза по принципу «одного окна».

Несмотря на хеппи-энд, следует продолжать держать руку на пульсе. Препарат девушке выдали на полгода. А что будет дальше? И не повторится ли история с девятью кругами бюрократического ада?

Андрей Канев