Хабаровскому краю за хорошие дороги дадут денег

Аккурат после Дня космонавтики краевые министры посетили объекты дорожного строительства

Мобилизовали руководителей краевого минтранса и минЖКХ многочисленные обращения неравнодушных граждан в социальных сетях о безобразиях, замеченных в деле переустройства дорожной инфраструктуры.

Первой точкой на проблемном пути стал участок асфальта, который не так давно клали в грязь подрядчики у дома 207 по проспекту 60-летия Октября. Сей прискорбный факт сумели зафиксировать на видео те самые неравнодушные граждане. В свое время одиозный покровитель городских дорог Олег Гроо утверждал, что есть особая технология, позволяющая класть асфальт в любую погоду. Вот и тут асфальт кидали лопатами, а потом раскатывали тонким слоем прямо по лужам. Эффект проявился через неделю - во время очередных дождей асфальт «поплыл».

Представители подрядчика, после того как им выставили претензии со штрафными санкциями, клятвенно заверили, что как только установится погода, все будет сделано в короткие сроки с допустимым качеством. На том и сошлись.

С учетом мнения граждан

Два других объекта, которые посетила представительная комиссия, строятся в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» - БКД. Первый объект - ремонт примерно одного километра улицы Приморской. Министры ознакомились с качеством работ и выслушали отчет, что все идет по плану. Участок от проспекта 60-летия Октября до улицы Шкотовой стоимостью 11,4 миллиона рублей будет сдан летом этого года. Работы идут по графику, техника исправна, дорожники удовлетворены.

На другом объекте - участке улицы Свердлова от переулка Чернореченского до улицы Карла Маркса,105а - министру транспорта и дорожного хозяйства края Роману Мирошину рассказали, что за 19 миллионов рублей заменят основание дороги, обустроят двухслойное асфальтовое покрытие, нанесут разметку и сделают иное благоустройство. Начавшиеся в апреле этого года работы планируют закончить в конце сентября.

Пройдя немного вглубь микрорайона, Роман Мирошин обратил внимание на отсутствие необходимой инфраструктуры у школы №80. «Надо учитывать мнение граждан, - отметил Мирошин. - Необходимо особое внимание уделить обустройству тротуаров, иначе как дети будут в школу добираться? В нашем случае - закрыть решетками ливневые канавки, иначе в них можно свалиться. Программу «Безопасные качественные дороги» президент продлил до 2030 года. В этом году предусмотрено обустройство подъездов к социальным объектам».

Долгожданная развязка

В последней точке маршрута министрам презентовали проект приведения в нормативное состояние улицы Тихоокеанской - от улицы Шелеста до Трехгорной. Стоимость всех дорожных работ превышает 1,2 миллиарда рублей, ремонт продлится два года. За это время планируется переделать дорожные сети, устроить ливневые канализации, тротуары и наружное освещение, заменить конструкцию дорожной одежды.

Роман Мирошин, выслушав доклад о строительстве развязки на пересечении улиц Тихоокеанской и Шелеста и организации выезда с улицы Шелеста на Большую и Воронежскую, заметил, что будут устранены и отдельные недостатки на сданной осенью 2020 года дороге по улице Шелеста.

- Жители обратили внимание на ряд проблем. Например, на сколотые бордюрные камни, которые, я так понимаю, подрядчик приобрел по заниженной цене. В рамках гарантийных обязательств он будет приводить в порядок дорожную инфраструктуру, - подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства края.

Рынок подрядчиков в сфере дорожного строительства в Хабаровске, по словам заместителя мэра Хабаровска Александра Прохорца, сложился. Таких организаций около десяти, и каждый из подрядчиков должен понимать, что несоблюдение договорных обязательств грозит включением в реестр недобросовестных поставщиков с массой дополнительных проблем. На этом коммерческая деятельность организации может закончиться.

По словам Романа Мирошина, контрольные объезды объектов дорожной инфраструктуры станут традиционными. «Теперь будем регулярно выезжать на объекты. Инспектировать не только конечный результат, но и ход выполнения работ, - пообещал Мирошин. - Это поможет избежать истории с некачественно проведенными ремонтами. В этом году нам дан определенный аванс. В случае хорошего качества работ мы можем претендовать на дополнительное финансирование».

Андрей Дунаевский

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По версии Минстроя России, опубликовавшего не так давно индекс качества городской среды, Хабаровск признан самым комфортным городом на Дальнем Востоке. Методика расчета включает 36 индикаторов, в том числе: доля аварийного жилья, наличие уличного освещения, качество пешеходной инфраструктуры, доступность городской среды для лиц с ограниченными возможностями, состояние жилищного фонда, обеспеченность коммунальной инфраструктурой. Хабаровск набрал 191 балл из 360 возможных, у Владивостока - 186 баллов, у Комсомольска-на-Амуре - 176 баллов.