В Хабаровске 9 мая на трибуны не пустят лишних людей

В этом году в Хабаровске запланировано примерно 300 мероприятий, приуроченных к дню Победы, в которых собираются принять участие около 60 тысяч детей и подростков.

Самые масштабные - раздача символа «Георгиевская ленточка», танцевальное представление «Майский вальс» и «Кино Победы». В качестве «победного» фильма собираются крутить картину «Офицеры».

Учитывая пожелания ряда служб и организаций, в этом году большинство пропусков на гостевые трибуны будут выписаны на конкретных лиц. Как отметили организаторы торжественных мероприятий, в последнее два-три года 9 мая вместо заслуженных людей все чаще появляются непонятно чьи внуки и правнуки, что не соответствует торжественному моменту. В этом году на гостевые трибуны площади Ленина планируется пригласить чуть менее полутора тысяч человек.

«В Хабаровске проживает 1294 участника Великой Отечественной войны», - отметила заместитель мэра Хабаровска по социальным вопросам Елена Лагошина. Из них 170 - инвалиды и участники войны, 54 - бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 27 - награжденные знаком «Житель блокадного Ленинграда». Самая многочисленная группа ветеранов - труженики тыла. Их 1043 человека.

Во время парада по площади в едином строю пройдут как военнослужащие, так и личный состав иных структур: МЧС, Росгвардии и т.д. В первых числах апреля на территории парковки арены «Ерофей» начались тренировки парадного расчета. С конца апреля начнется подготовка к маршу на площади Ленина - 26 и 28 апреля и 3 мая без техники, 30 апреля, 4 и 7 мая в полном составе. Салют собираются дать с двух точек – традиционно с набережной у стадиона имени Ленина, вторая площадка разместится у арены «Ерофей».

После торжественного марша и прохождения техники начнется движение гражданской колонны «Бессмертного полка» во главе с заслуженными людьми края и города. По информации руководителя регионального отделения общественного движения «Бессмертный полк России» Андрея Белоглазова, в Хабаровске шествие планируется традиционно: «Многотысячная колонна пройдет от площади Ленина до площади Славы». Причем, по словам руководителя, рассматривается ряд приятных нововведений, о которых станет известно во второй половине апреля.

В 2020 году из-за сложной эпидемиологической ситуации акция «Бессмертный полк» прошла в онлайн-формате. Тогда из разных стран подали 3 миллиона заявок, но в трансляцию шествия было включено свыше 2,4 миллиона портретов. В этот раз, с целью недопущения осквернения памяти героев (в прошлом году в строй «Бессмертного полка онлайн» проникли портреты нацистских преступников и предателей Родины), «Бессмертный полк России» набирает 8 тысяч специалистов-модераторов. Ими могут стать и люди с профильным историческим образованием, и те, кто имеет достаточные знания по истории Великой Отечественной войны. Все добровольцы будут трудиться на безвозмездной основе с 15 апреля по 9 мая.

18 апреля в крае стартует Всероссийская акция «Дорога к обелиску». В этот день более 200 юных поисковиков примут участие в благоустройстве воинских захоронений, приведут в порядок аллеи славы, памятники и обелиски, расположенные на территории региона. Любой желающий может примкнуть к этому движению.

По информации из городской администрации, есть задумка провести 9 мая в парке «Динамо» серию культурно-познавательных мероприятий. Так, в «диком» овраге планируется дать реконструкцию последних боев апреля-мая 1945 года.

В случае успешных договоренностей с рядом объединений патриотической направленности городские власти собираются организовать выставку военно-патриотической направленности. Со своей стороны, командование Восточного военного округа планирует развернуть на одной из аллей парка «Динамо» несколько интерактивных площадок, посвященных современной службе в рядах непобедимой и легендарной.

Накануне Дня Победы ветеранам вручат единовременные денежные пособия в повышенном размере. 365 человек из числа инвалидов и ветеранов ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также вдовы военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией, получат по 10 тысяч рублей.

По 3000 рублей получат труженики тыла, а также бывшие несовершеннолетние узники фашизма. По 1000 рублей выплатят 55 тысячам детей военного времени.

В этом году продолжится зародившаяся еще в 2012 году хорошая традиция чествовать ветеранов, отмечающих 90-, 95- и 100-летний юбилеи. На сегодняшний день в крае проживает 28 ветеранов в возрасте 100 лет. Больше всего долгожителей в краевой столице - 18 человек. Я знаю, я горжусь!

Эдуард Попов