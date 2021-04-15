Хабаровский край вошел в число лидеров ДФО по качеству предоставления госуслуг

По качеству предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме Хабаровский край занимает 2 место в ДФО. Такие данные представлены в очередном рейтинге, который по результатам мониторинга ежегодно составляет Минэкономразвития РФ. Оцениваются 18 приоритетных услуг, оказываемых органами исполнительной власти и местного самоуправления регионов. По данным за 2020 год Хабаровский край по Дальневосточному федеральному округу уступает только Камчатке. В общероссийском рейтинге наш регион на 21 месте.

Как рассказали в министерстве информационных технологий и связи края, в перечень приоритетных входят преимущественно социальные услуги, а также выдача охотничьих билетов, разрешений на строительство, на установку рекламных конструкций и другое. В ходе мониторинга оцениваются такие параметры, как полнота и достоверность сведений о госуслугах на портале, работоспособность интерфейса подачи заявления, возможность записаться на прием, оплатить госпошлину онлайн, оценить качество или обжаловать в досудебном порядке принятые по результатам запроса решения.

- Совместно с органами исполнительной власти и местного самоуправления мы ведем постоянную работу над повышением качества и расширением перечня услуг, оказываемых в электронной форме. Благодаря этому регион поднялся в общем рейтинге на восемь позиций в сравнении с результатами 2019 года, – отметил и.о. министра информационных технологий и связи края Алексей Гусев.

Напомним, оптимизация государственных и муниципальных услуг и их перевод в электронный вид проводится в рамках национального проекта "Цифровая экономика". Востребованность услуг, которые можно получить, не выходя из дома, неуклонно растет. Так, в 2020 году для работы с региональным и федеральным порталами в ЕСИА зарегистрировалось свыше 37 тысяч новых пользователей. В общей сложности доступ к услугам в электронной форме имеют более 95 процентов населения региона – это 1,1 миллиона граждан.



