Врио губернатора Хабаровского края встретился с молодежным активом

Сегодня в Хабаровске состоялась встреча врио губернатора с молодежным активом в рамках проекта дискуссионных студенческих клубов «Диалог на равных». Проект реализуется на территории нашего региона с ноября 2017 года совместно с Федеральным агентством по делам молодежи в рамках регионального проекта «Социальная активность (Хабаровский край)».

Цель проекта – наглядно показать молодежи, что современная Россия – страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере и в любом регионе. Михаил Дегтярев участвовал в создании этой площадки, будучи председателем комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Общаясь с участниками встречи, он отметил, что проект полностью отражает его позицию по отношению к молодежи, студенчеству, форматам взаимодействия власти с молодежью.

- Уверен, что только диалог с вами может дать результат. Вы лучше всех знаете, чем живет молодежь, какие вопросы требуют первоочередного решения. Встречаясь с вами, общаясь с людьми в районах, я отказываюсь сегодня от риторики «надо сохранить население», «надо закрепить молодежь» и прочего. Принудительные «надо» дают отрицательный результат. Убежден, что необходимо создавать такие условия для жизни в Хабаровском крае, чтобы нам здесь хотелось жить, работать, растить детей и отдыхать, и еще больше захотелось тем, кто пока живет где-то, но обязательно приедет сюда, - обратился к студентам глава региона.

Он отметил, что именно над решением этой стратегической задачи работает сегодня правительство края совместно с федеральным центром, при поддержке Президента России и активном участии органов местного самоуправления.

Михаил Дегтярев предложил молодым активистам подключаться к проводимой работе. Тем более, в «молодежном полку» края прибыло: с принятием федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации» и увеличением возрастного диапазона молодежи с 14 до 35 лет, численность молодежи края увеличилась более чем на 100 тысяч человек. Это значит, что больше граждан смогут воспользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством для этой категории.



