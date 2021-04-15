Михаил Дегтярев: «Сегодня у меня большая встреча с местными жителями»

«Сегодня еду в Вяземский район» - написал в своем официальном аккаунте в Instagram врио губернатора.

Михаил Дегтярев пообещал заехать в районную больницу - люди жалуются на отсутствие аппарата для флюорографии.

«Посмотрю, как идет стройка физкультурно-оздоровительного комплекса - были сложности в прошлом году с поставкой оборудования (помешал коронавирус). Также побываю на предприятиях продовольственного комплекса, - сообщил глава региона.

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«Самое важное - будет большая встреча с местными жителями!»