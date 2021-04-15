Новости
Михаил Дегтярев: «Сегодня у меня большая встреча с местными жителями»
«Сегодня еду в Вяземский район» - написал в своем официальном аккаунте в Instagram врио губернатора.
Михаил Дегтярев пообещал заехать в районную больницу - люди жалуются на отсутствие аппарата для флюорографии.
«Посмотрю, как идет стройка физкультурно-оздоровительного комплекса - были сложности в прошлом году с поставкой оборудования (помешал коронавирус). Также побываю на предприятиях продовольственного комплекса, - сообщил глава региона.
⠀
«Самое важное - будет большая встреча с местными жителями!»