В Хабаровском крае прошел праздник белорусской культуры

Праздник белорусской культуры «Живые родники души народной» в селе Полетное района имени Лазо был организован в рамках Дня единения народов России и Беларуси. Почему в Полетном? Все просто - именно там сегодня живут потомки первопоселенцев, приехавших в 1906 году из Могилевской и Черниговской губерний и связавших свою судьбу с Дальним Востоком.

День единения народов России и Беларуси отмечается ежегодно 2 апреля. Этому предшествовало подписание договора в 1996 году об образовании Сообщества России и Белоруссии, послужившего основой для дальнейшего развития сотрудничества белорусов и россиян как граждан единого Союзного государства с равными правами.

Дорога

До села, согласно данным из Интернета, ехать около полутора часов. Выехали на всякий случай почти за три часа до начала: а вдруг станет просто невмоготу съесть по придорожному шашлыку-другому? А вдруг захочется этой вкусноты деревенской набрать, останавливаясь через каждые сто метров?

По факту шашлыков не хотелось, а из деревенской вкусноты изредка попадались торговцы вениками. На веники в нашем таежном углу каждый год превеликий урожай, однако.

Что касается маршрута, то по извечной российской традиции поехали не так, как надо, а так, как проще. Владивостокская трасса хоть местами латана-перелатана, но вполне приличная, то есть ездить можно. Не 21-й век, но сойдет.

В Полетное можно было доехать только через Ситу. Вот здесь заканчивался новый век и начиналась иная реальность. Словно почти всех людей забрали инопланетяне, а на проезжающих мимо огромных лесовозах шоферствовали роботы. Изредка на дороге попадались куски асфальта. Все остальное когда-то было засыпано щебнем. Для танков и лесовозов нормально, а для обыкновенной легковушки, а точнее, для водителя и пассажира мучительно.

До Ситы ехали долго, в час по чайной ложке, а потом еще дольше от Ситы, проезжая то стихийную свалку - груду отходов в ярко-синих мешках, то березовую рощу около водоема с черной водой, которая казалась адским прибежищем для русалок и прочей нечисти, то разрушенные кирпичные здания, наверняка с привидениями зверски замученных совхозных коров.

«Это ж надо так ненавидеть Родину. В чем она виновата? - подумалось мне. – А может, просто нет нормального мужика? Повывели. Пора экспортировать. Иначе совсем каюк настанет!»

Петровичи

Чудом, но выехали на новенькую «бамовскую» трассу – без заплат, без колдобин. Лети себе с ветерком – не хочу. В нужном месте свернули, чуть проехали и на тебе - Петровичи. Так называется село. Это часть Полетненского сельского поселения, помимо сел Прудки и Полетного – главного в этом триединстве.

Если ситинская дорога наводила мысли на то, что бытие тленно, что конец света если не наступил, то уже близко, то дорога на Полетное почему-то вызывала совсем другие ощущения.

Да, она была латана, в каких-то местах был снят асфальт. Видно, что трасса не заброшена, ремонтируется, что люди стараются хорошо жить, как могут. У кого-то ставни нарезные новые, у кого-то рядом с домом красота наведена. Чувствуется, что не нахлебники-вырожденцы живут, что мужская хозяйская кость не перевелась. Только снег сошел вроде, а мусора нигде нет, все прибрано, все чистенько.

Вдоль трассы – тротуар со свеженьким асфальтом, отгороженный металлической изгородью. Все для людей, все для их безопасности. Рядом с сельским парком, где виднеется обелиск героям Великой Отечественной войны, на дороге – лежачие полицейские. Хочешь не хочешь, а скорость снижаешь, словно отдаешь дань павшим героям.

А уж когда приехали в Полетное, как-то и совсем забылся ситинский ужас. Крепкие красивые усадьбы. Есть даже мебельный дискаунтер, почти как в городе.

Родники души

Праздник проходил в Доме культуры. Здание советской постройки, капитально отремонтированное, называется сегодня так – спортивно-досуговый центр «Русь». Рядом сельский парк и огромный стадион. Не хочешь петь-плясать или играть в кукольном театре, гоняй себе футбол на свежем воздухе. Деревенский воздух, он-то сладкий, полезный, даже сытный. Оттого-то, наверное, все селянки крутобедры да румяны. А лица-то словно светятся. Никакой косметики дорогой парижской не надо!

В холле центра – выставки и мастер-классы. Сколько теплоты, уюта и тихого счастья, казалось бы, от простых вещей – вышитых рушников, связанных половиков, горшка на плетне. Все это из местного музея, все было передано селянами. Это их прабабушки вышивали, варили похлебки в горшках. И словно в этих вещах живет частица далекой Родины – Белоруссии.

В концерте, организованном специалистами Дома народного творчества КНОТОК, принимали участие как полетненские местные звезды, так и приезжие из Хабаровска и из социально-культурного центра «Родник» Марусинского сельского поселения. Гости пели по-русски, из села Полетного на языке предков – по-белорусски, а студия народного творчества «Елань» исполнила наш, дальневосточный вариант народной песни на русском, украинском и белорусском языках.

В конце грэбли шумять вэрбы,

Шо я насадыла,

Нэма того казаченька,

Шо я полюбила.

«Сегодня приятно осознавать, что Белорусское государство, пожалуй, единственное из бывших республик СССР, которое осталось надежным партнером России и другом, - сказал Владимир Фетисов, заместитель начальника управления национальной политики правительства Хабаровского края. - Приятно осознавать, что это село остается живым, развивающимся, где сохраняют не только белорусские, но и русские традиции. Здесь нет конфликтов, здесь есть согласие, здесь люди смотрят в будущее с надеждой и оптимизмом».

Полетненцы

Нет нарядов на свете лучше, чем народные. В них каждая женщина и красавица, и моложе делается. А в белорусских костюмах еще особо нежными делаются.

- Картавых Тамара Петровна, - представилась одна из участниц ансамбля «Молодушки». - Картавых – это белорусская фамилия.

- А девичья?

- Нет, не буду говорить. Она некрасиво звучит.

Помолчала секунду Тамара Петровна и тайну выдала.

- Поменяли в свое время. Были Пыс, стали Пыевы.

- В семье что-нибудь сохранилось белорусское?

- Все, что было, сдали в сельский музей.

- Что готовите из национальной кухни?

- Драники, вареники, бульбу, голубцы.

- Какую народную мудрость передаете детям?

- Почитай отца и мать, уважительно относись к взрослым, бережно относись к детям, береги честь смолоду.

- Какие они, полетненцы?

- У нас добрые и отзывчивые люди, крепкие хозяева, зажиточные, домовитые, с открытой душой.

- А что не любят селяне?

- Зазнайство и склоки.

- Друг другу помогаете?

- А как же без этого?

- Язык-то сохранили?

- Конечно. Поем песни на родном языке, говорим. Можно услышать у нас, например: «Чаго стоишь?! Иди в пуню». Пуня - это сарай.

- А мужиков дурных как называете?

- По-русски!

- Велик и могуч русский язык!

И вдруг запели полетненские женщины – «Молодушки»:

- Купалинка, купалинка

Темная ночка

Темная ночка, где же твоя дочка?

Чтят своих предков в селе Полетное, хранят, как могут, традиции. Ежегодно Ивана Купалу празднуют, венки пускают в реке Кия.

- Неужели без исподнего через костер всем селом прыгаете?

Зарделись женщины. Уж эту традицию не сохранили. Да и по лесу бегать в таком виде – только клещей собирать. Мы-то уж сегодня знаем точно, что цветка папоротника днем с огнем не сыщешь, а уж тем более ночью.

Показывали как мотать славянские куклы-обереги Аленка Ковалева и Виктория Мельченко. У одной украинские корни, а у второй бабушка - чистокровная татарка, а супруг с белорусскими корнями. Его прадедушка был из первых переселенцев. Приехал из Гомельской области.

- Родня-то со стороны мужа добрая? Не ругаются: «Мы белорусы! А тут какая-то!»

- Да вы что! Никогда такого не было! Они люди добрые! У нас мир и понимание!

На столе лоскутки и нитки. Делаются куклы без ножниц, без иголок, ткань рвется руками. Это же магия, настоящая, женская, из такой глубины веков, что аж дух захватывает. Вот кукла–подорожница, ее давали путнику в дорогу, так, чтобы человек всегда оставался сытым.

- Вот видите, у куклы есть мутузочек, то есть узел, а в нем кусочек хлеба и копеечка.

- Дома-то в нужных местах стоят такие куколки?

- Есть. Мы же верим, - тихо сказали женщины, а потом посмотрели долгим взглядом. - А вы верите?

И словно это не дальневосточницы, а две ипостаси героини повести Александра Куприна «Олеся» про полесскую колдунью.

«Так птицы кричат», - тут же вспомнилась строка из песни белорусской группы «Сябры».

- Например, дома у нас есть куклы-неразлучники. Мотаются мужчина и женщина, привязываются друг к другу. Я верю. Мы с мужем прожили вместе 25 лет. Живем в мире и согласии.

- Ни разу не ругались?

- Бывает, конечно.

- И ни разу не смотрел мужик налево?

- Может быть, и смотрел, но возвращается всегда домой. То, что и нужно. Главное, чтобы деньги в дом, чтобы хозяйство на нем держалось. Я думаю, что он меня любит, потому что возвращается.

Среди мотанок выделялась одна кукла-десятиручка. Такую дарили молодой хозяйке, когда она переступала порог мужнего дома, чтобы она все смогла, везде успевала: шить, вязать, стирать, за детьми ухаживать и про мужа не забывать. Где приласкать, а где и скалку взять.

- Для мужа-то у куклы какая рука предназначена? Красная?

- А вот как хотите.

Женщины переглянулись и стали тихонько посмеиваться. Неужели отгадал?

Томасовна

Редкое отчество у главы Полетненского поселения, если не уникальное. Папа у Любови Рубанцовой по национальности армянин. 17-летней девчонкой в советское время приехала в Хабаровский край строить БАМ. На великую стройку не взяли. Лет было слишком мало. Сдала экзамены в Хабаровский политехнический институт, закончила, вышла замуж и осталась жить на Дальнем Востоке.

- Мы стараемся совместно с жителями делать жизнь в селе более благоприятной, более комфортной. Мы участвуем в краевых и федеральных программах.

- Полетненское сельское поселение – это села Полетное и Петровичи?

- И Прудки еще.

- Чем вы гордитесь?

- Мы годимся тем, что у нас сохранилось наше градообразующее сельскохозяйственное предприятие ООО « Полетное». Мы не дали ему развалиться. Более того, оно развивается. Любое село или поселок живет, если работает градообразующее предприятие. У нас развиваются и крестьянско-фермерские хозяйства – как животноводческие, так и растениеводческие. Приоткрою занавес. В этом году будет открыт цех по переработке овощей. У нас нет ни одного клочка свободной земли, все используются жителями.

В чем наша заслуга? Мы не забываем о жизни жителей села. Мы капитально отремонтировали наш Дом культуры, построили большой стадион для молодежи. В прошлом году мы открыли сельский парк. Еще не были? Обязательно посмотрите! Это сказка, а не парк. В селе создано 12 ТОСов. За три года реализовано 22 проекта. Это детские площадки, уличное освещении, реконструкция памятников и кладбища.

Вот они – реальные плоды усилия местной власти, поддержанные материально краевыми и федеральными властями!

- Один человек – не воин. Благодаря тому, что есть команда, есть люди, которые хотят жить хорошо, у нас получается благоустраивать территорию.

- А что, полетненская картошка самая вкусная в крае?

- Наш картофель ценится во всем Хабаровском крае! Он идет на ура! То ли земля у нас такая…

То ли ею занимаются потомки народа, для которых, пожалуй, бульба стала одним из главных национальных культурных кодов.

Юрий Вязанкин

Обратно ехали по «бамовской» трассе. За полтора часа добрались до Хабаровска. Почему-то хотелось жареной картошки, а в голове вертелись мелодии песен с одним и тем же названием «Олеся» в исполнении ВИА «Сябры» и «Песняры».