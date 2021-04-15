В Хабаровске завершили самый скандальный долгострой

Чем запомнилась эта неделя

Пожалуй, самая социально-значимая новость недели - Михаил Дегтярев заявил о выделении средств на завершение самого скандального хабаровского жилищного долгостроя. А именно: жилого дома по улице Фрунзе. Речь идет о 21-этажном объекте, который еще в 2005 году обязывалось сдать в эксплуатацию ООО «Мир-Автаркия». Однако стройка затянулась, а после 2019 года никакие работы там не велись.

Потенциальные владельцы 66 квартир после банкротства застройщика почти в полном составе объединились в ЖСК «Утес», которое сейчас возглавляет Александр Иванов. Общее количество договоров долевого участия по этому дому – 56. На введение в эксплуатацию долгостроя Фонд защиты прав граждан выделит 85,9 миллиона рублей. Еще 16,4 миллиона рублей будет добавлено из регионального бюджета.

По информации министра строительства края Андрея Чекулаева, на получение заключения Главгосэкспертизы, уточнение проектно-сметной документации и выбор подрядчика понадобится несколько месяцев: к строительно-монтажным работам планируют приступить в октябре-ноябре. Сейчас готовность оценивается в 70%.

Медаль за отвагу

Михаил Дегтярев передал медаль «За спасение погибавших» сыну жительницы города Бикина Татьяны Соломоновой. Женщина награжденапосмертно согласно указу главы государства.

«Указ подписал президент страны Владимир Путин. По его поручению передаю вам. У вас была замечательная мама, которая воспитала замечательных детей», - сказал, обращаясь к Никите Соломонову, Михаил Дегтярев.

В июне 2018 года продавец продуктового магазина Татьяна Соломонова спасла троих тонущих детей – Артура, Евгения и Артема, которым было на тот момент по 10–11 лет. Сильное течение реки Бикин и холодная вода грозили мальчикам, купавшимся без присмотра взрослых и не рассчитавшим свои силы, неминуемой гибелью. Однако Татьяна Николаевна бросилась им на помощь и спасла школьников. Сама она, обессилев, выбраться из воды не смогла и погибла. Ей было 32 года.

«В коллективе все ее любили. Ценили за доброту, за безотказность. В тот день, день трагедии, она просто не могла пройти мимо, кинулась спасать этих детей», - поделилась воспоминанием о коллеге Елена Козлова.

Новые возможности

Врио губернатора Хабаровского края встретился с коллективом Хабаровского радиотехнического завода. В рамках федеральной целевой программы предприятие завершает реконструкцию и модернизацию производства, что позволит повысить качество выпускаемой продукции, расширить номенклатуру выполняемых работ и освоить в рамках диверсификации производства выпуск гражданской продукции.

Глава региона пообщался с коллективом предприятия, ознакомился с производственными возможностями и условиями, созданными для работников. Он обратил внимание на наличие уникальных высокотехнологичных профессий и рабочих династий, свидетельствующих об уровне выполняемых заводом работ и верности многих поколений работников своему предприятию.

В свою очередь, директор предприятия отметил, что жители края и все граждане нашего государства могут быть уверены в качестве отремонтированной на предприятии военной техники и ее возможностях по защите воздушных рубежей нашей Родины.

В настоящее время правительством края совместно с руководством предприятия прорабатываются возможные проекты загрузки модернизированных производственных мощностей предприятия как для обеспечения нужд Министерства обороны, так и для производства гражданской продукции, что позволит создать новые рабочие места и повысить поступление налогов в бюджет края.

Жилье

Михаил Дегтярев побывал на совете Дальневосточного федерального округа с участием полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, где заявил, что для увеличения темпов строительства необходимо ввести поддержку комплексной жилищной застройки за счет создания инженерной, транспортной инфраструктуры.

По словам Михаила Дегтярева, в Хабаровском крае растет спрос на жилье. Однако в прошлом году в крае было введено 229,3 тыс. кв. метров, что на 22% ниже по сравнению с 2019 годом.

«В крае в ключевых агломерациях насчитывается более 10 площадок с потенциальной застройкой на 2,3 млн кв. метров жилья. Регион готов применять новые механизмы финансирования инфраструктуры за счет инфраструктурных облигаций, целевых бюджетных кредитов. Одно из предложений – расширение ТОР на территории комплексной застройки. Для поддержки индивидуального жилищного строительства запланирован проект «Дом дальневосточника» на основе деревянного домостроения. На территории края намерены запустить производство домокомплектов не менее 10 тысяч в год», - сказал Дегтярев.

Первый контракт

Заключен первый контракт на поставку уникальной разработки АО «Дальэнергомаш» – нагнетателей воздуха. Инвестиционный проект по модернизации производственного комплекса предприятия реализуется на «Дальэнергомаше» при поддержке правительства края.

Это позволит предприятию повысить производительность труда, сократить издержки производства, освоить новые виды продукции и выйти к 2022 году на годовые производственные объемы в 700 млн рублей.

Как рассказали в региональном министерстве промышленности, завод получил краевую государственную поддержку в форме льготы по налогу на прибыль в размере 5,7 млн рублей. Благодаря этому, а также в рамках реализуемой политики по импортозамещению предприятием разработан и произведен опытный образец воздушного нагнетателя AERO IM 160/1.6

«Некоторые характеристики установки превосходят зарубежные аналоги. На этой неделе был заключен первый контракт на поставку нагнетателей воздуха. «Дальэнергомаш» передаст МУП «Межрайонный Щелковский водоканал» 13 установок, которые предназначены для работы в технологическом процессе очистки сточных вод. Завод выиграл тендер, конкурентами в получении которого были ведущие мировые бренды, такие как SIEMENS», - рассказал генеральный директор АО «Дальэнергомаш» Олег Конюшев.

Фестиваль ЗОЖ

В арене «Ерофей» состоялся семейный фестиваль здорового образа жизни. Около 500 человек прошли обследование у специалистов медицинских организаций, а поучаствовали в мастер-классах и эстафетах более полутора тысяч. Также жители города сдавали отдельные нормативы комплекса ГТО и бесплатно катались на катке.

У участников фестиваля была возможность узнать анонимно свой ВИЧ-статус, пройти экспресс-анализ для определения общего холестерина и глюкозы, бесплатно обследовать родинки методом дерматоскопии.

В зоне работы кожно-венерологического диспансера осмотрели 126 человек. На повторный прием пригласили 23 человека, с подозрением на новообразования выписали направления 17 горожанам на дообследование в профильном учреждении.

Юлия Рудакова

Фото пресс-службы правительства Хабаровского края