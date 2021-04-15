Хабаровские лесопереработчики готовятся к «буму» деревянного домостроения

О деревянном домостроении разговор с Юрием Николаевичем Свинкиным - генеральным директором ООО «Леспром ДВ»

Президент Владимир Путин принял решение о полном запрете экспорта круглого леса с 1 января 2022 года. В крае начали думать о реализации запрета, о внутреннем рынке потребления продукции деревопереработки. Появилась идея деревянного домостроения под лозунгом «Дом дальневосточника», одобренная врио губернатора Михаилом Дегтяревым. И в минувшую пятницу в правительстве края уже прошло первое совещание по этому вопросу.

- Юрий Николаевич, в каком качестве вы участвовали в прошедшем совещании?

- В совещании участвовали несколько министерств и бизнесмены, занятые в лесном комплексе и желающие подключиться к домостроению. И наша компания в том числе. Чтобы продвигать флагманский проект «Дом дальневосточника», сейчас формируется рабочая группа. Дней через десять пройдет второе совещание, где будут названы участники проекта, их задачи и сроки исполнения. Мы желаем быть участниками проекта.

- Чем вам приглянулась идея «Дома дальневосточника»?

- В мире уже много лет идет разговор об экологии. В разных странах и в России реализуются разные программы по сохранению экологического климата и улучшению здоровья человека: по сбору мусора, по раздельным отходам, по экологически чистым продуктам и т.д. Есть много государственных программ федерального уровня. Но сегодня пришло время говорить о том, что нужны экологически чистые дома. А наш край лесной, и нам грешно не строить современные дома из дерева с учетом нашего образа жизни и наших климатических условий. Мы, конечно, пользуемся этим богатством, но не совсем правильно.

Пора уже переосмыслить образ своего дома и оценить его блага. Концепция, на мой взгляд, такая: экология - дерево - здоровье - жизнь. В других странах дом из древесины - это показатель успешности. Но у нас сегодня недооценивают дома из древесины. Их считают чем-то недостойным и «деревенским». Такое отношение совсем не верное. Пора нам задуматься и переосмыслить, из чего строить и что главное в доме.

- Что значит «переосмыслить образ своего дома»?

- Есть немецкая технология деревянного домостроения Massiv-Holz-Mauer (MHM), что в дословном переводе с немецкого означает «массивные деревянные стены». Она используется давно. По этой экологичной технологии строят дома, школы, детские сады. В России на Ямале построены по такой методике двух- и трехэтажные дома. Есть пример строительства 16-этажного дома. Я видел дома, возведенные по MHM, в Перми. Их строит Якутия. В Канаде строят по этой технологии сейсмоустойчивую школу. Есть много разных примеров в других странах.

- И ваше предприятие желает ее освоить?

- Желание было давно. Сейчас реально готовимся к ее запуску. Мы уже купили оборудование. Я только что вернулся из командировки, проверял отгрузку оборудования, через несколько дней оно прибудет сюда. В поселке Хор, где расположен наш лесоперерабатывающий производственный комплекс, под эту линию уже строится цех.

- Что вы будете производить?

- Деревянные домокомплекты. По нашим расчетам в день мы сможем делать примерно десять стен. То есть за несколько дней будет готов домокомплект средних размеров.

- Из чего и как делаются домокомплекты?

- Берется сухая (примерно 14 процентов влажности) хвойная доска толщиной 25 миллиметров, шириной от 110 до 300, длиной в три или шесть метров. В этой доске выбираются фаски во всю длину. Вторая доска ставится перпендикулярно. Следующая - также с фасками. Получается: в этих пропилах сохраняется воздух, что делает материал теплее, чем если бы это был цельный брус.

Второе. У цельного бруса волокна были бы в одну сторону, соответственно, он имел бы усадку. А в нашей технологии волокна идут перпендикулярно, плита получается как многослойный пирог, сшитый алюминиевыми рифлеными штифтами, - усадка не грозит. Потом в плите выпиливают проемы под двери, окна, другие функциональные отверстия - под вентиляцию, электропроводку и т.д. В отличие от всех технологий, здесь не будет никакого клея. Наши деревянные плиты - экологически абсолютно чистый продукт.

- Плиты предполагаются стандартные?

- Какие плиты потребуются заказчику, такие и сделаем. В технологию входит станок, который автоматически выпиливает все, что внесено в электронный проект либо по введенным координатам. Точность такой работы очень велика.

- Когда пойдет первая продукция?

- Ориентировочно в июле–августе этого года начнем запуск технологии.

- Так ведь идея «Дома дальневосточника» еще не стала проектом, а вы уже начнете производство домокомплектов. Рискуете?

- Отнюдь! В крае есть потребность строительства сельских детских садов, фельдшерско-акушерских пунктов и самых разных других объектов. Сейчас мы занимаемся разработкой проектов домов и социальных объектов. Все проекты предоставим в профильные министерства для согласования.

- Сколько будет стоить, например, одноэтажный индивидуальный жилой дом?

- Пока мы не можем сказать. Как только закончим подготовку проектов, так определится стоимость квадратного метра, исходя из которой получится цена дома или квартиры в доме. Цена будет разная. Ведь чем больше смежных стен, тем дешевле квадратный метр. Но помимо строительства домов надо еще рассмотреть земельные участки, надо делать дороги, подводить электричество, воду и пр. Сейчас эти вопросы будут решать. Будут продумывать кредитование, субсидирование, помощь тем, кто пожелает строить деревянные дома. В общем, рассматриваются самые разные варианты на федеральном и краевом уровнях.

- Какая у вас есть база для такой работы? Где возьмете лесоматериал?

- У нас есть своя лесозаготовка - мы арендуем лесной участок. Есть переработка древесины, свои сушильные мощности. Хотя сырья, как всегда, не хватает. Но мы уже сегодня частично покупаем круглый лес для переработки, а также готовы покупать сухой пиломатериал для производства.

- Быть может, запрет на экспорт круглого леса вынудит лесозаготовителей продавать лес деревопереработчикам?

- Может быть. Мы только рады будем приобретать сырье для загрузки наших мощностей. Считаем правильным решение о запрете на экспорт.

- А вы за полный запрет экспорта круглого леса? Или за частичные квоты на его экспорт?

- Мы за полный запрет. Не надо никаких квот. Пусть учатся работать дома.

- В Хабаровском крае кто-то еще работает по такой технологии?

- Никто не работает. По всей России всего несколько предприятий с такой технологией. Есть каркасное домостроение, из бревен, из клееного бруса. Но настолько экологически чистой и быстро возводимой технологии, какая будет у нас, нет ни у кого в крае.

- Интересно: вы выходите на рынок, не зная окружения конкурентов?

- Они нас мало интересуют. Потому что у нас индивидуальная продукция. Самая чистая экологически. Нам нет смысла на кого-то равняться. Они строят совсем по-другому. Мы ориентируемся на четыре социально важных направления: строительство жилья, ФАПов, детских садов и школ, причем на всем Дальнем Востоке. При этом строительство может быть поэтапное - есть такое новое понятие «растущий дом». Допустим, есть у человека потребность на небольшой дом, а потом он может добавить к нему дополнительные площади, когда появится желание.

- Чем вас заинтересовала эта технология?

- Самое интересное в ней - экологическая чистота, свой лес и скорость возведения объектов. Сборка дома, например, может занять всего несколько дней. По такой технологии уже есть экспертные заключения по пожарной безопасности и по несущим нагрузкам, что подтверждает качество данного материала.

Понимаете, наше предприятие занимается лесозаготовкой, переработкой древесины, экспортом продукции, то есть у нас полный цикл. А сейчас еще дополним свои мощности в рамках деревянного домостроения.

- Удачи вам!

- Спасибо.

Раиса Еремина

Фото из открытых источников

Панели по технологии MASSIV-HOLZ-MAUER применяются во многих случаях в качестве наружных стен, внутренних стен, межквартирных перегородок. В домостроении, в индивидуальном строительстве, в строительстве одно- и многоквартирных домов, секционных домов. При коммунальной застройке: детских садов; школ; административных зданий; при строительстве промышленных сооружений вроде фабричных зданий, цехов, административных зданий, складов. Материал: хвойная доска, высушенная техническим способом до 14% влажности, толщиной около 25 мм. Размеры: ширина элемента - до 3,25 м, длина элемента - до 6,00 м, толщина элемента - до 340 мм. Конструкция элемента: спрессованная, перекрестно наложенная. Поверхности: внутренняя сторона оструганная/выровненная, внешняя сторона — необработанный спил. Соединение: алюминиевыми рифлеными штифтами. Теплоизоляция: теплопроводность λ / R = 0,092 Вт/мК.