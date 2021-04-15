Подготовка к газификации идет в Ильинке Хабаровского района

С наступлением положительных температур в ряде населённых пунктов края возобновили работы по монтажу полиэтиленовых газопроводов для обеспечения подключения жителей к голубому топливу. В частности, такие коммуникации прокладывают сейчас в селе Ильинка Хабаровского района. Ход работ оценил заместитель председателя регионального комитета по развитию топливно-энергетического комплекса Алексей Морозов.

Газификация села продолжается здесь уже второй год. В 2020 были построены газопроводы высокого и низкого давления, а также газорегуляторный пункт. Эти коммуникации позволят перевести на сжиженный природный газ 18 многоквартирных домов. Ранее в квартиры подавался сжиженный углеводородный газ, который является менее безопасным и более дорогим.

В текущем году подвести к своему подворью голубое топливо смогут жители частного сектора села Ильинка. В настоящее время идёт прокладка отводов от крановых узлов для обеспечения возможности подключения индивидуальных домов. Монтаж ведется на улице Совхозной.

- Работы выполняются в соответствии с программой, подписанной в прошлом году врио губернатора Михаилом Дегтярёвым и председателем ПАО «Газпром» Алексеем Миллером. В Ильинке в прошлом году стартовали работы по газификации 18 многоквартирных домов. В этом году они буду завершены. Также начнется газификация частного сектора. Около 140 частных подворий получат возможность перейти на голубое топливо уже в этом году, - сказал Алексей Морозов.

После завершения работ владельцы частных домовладений смогут использовать природный газ как для приготовления пищи, так и для отопления. Использование голубого топлива позволит в 3,5 раза снизить затраты в сравнении с использованием дров, и более чем в 6 раз – при отоплении домов с помощью электричества.

Прокладка газопроводов в Ильинке проводится с минимальными последствиями для благоустройства села. Ранее, по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» здесь было уложено новое асфальтовое покрытие, и чтобы не вскрывать полотно, подрядчик применяет наклонно-направленное бурение. В результате дорожное покрытие остаётся нетронутым.

Отметим, в настоящее время в крае создана газотранспортная сеть общей протяженностью около 2,5 тысяч км, которая снабжает природным газом энергосистему, промышленность, коммунальную энергетику и население. Газифицировано 32 населенных пункта. Потребителями являются 90 промышленных, 195 коммунально-бытовых и жилищно-коммунальных объектов, более 107 тысяч квартир и частных домовладений.

Напомним, в сентябре 2020 года врио губернатора края Михаил Дегтярев и председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер подписали новую программу развития газоснабжения и газификации. В документе прописаны направления взаимодействия региона и компании на 2021 – 2025 год. Так, согласно программе, вложения ПАО «Газпром» составят около 5,5 млрд рублей. Это в три раза больше, чем с 2016 по 2020 годы.



