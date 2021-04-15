"Хабаровский городской Союз женщин" отметил 30-летие

Торжественные мероприятия, посвященные 30-летию Хабаровского Союза женщин прошли в Городском дворце культуры. В краевой столице создано и действует 5 районных женсоветов, объединивших женщин с активной жизненной позицией – врачей, педагогов, предпринимателей, социальных работников: более 300 активисток женского движения.

Поздравил участников встречи с праздничной датой и вручил активисткам движения, внесшим большой вклад в развитие города, почетные грамоты и благодарности вице-мэр Хабаровска Игорь Михайловский.

- За три десятка лет благородные цели Союза женщин остались неизменными: повышение статуса женщины и семьи, защита их интересов, оказание помощи в новых экономических условиях. Эта общественная организация - одна из самых авторитетных в Хабаровском крае и его столице. Она успешно решает социальные, культурные, образовательные задачи, проводит важные мероприятия, реализует благотворительные инициативы. Отмечу, что именно женский Союз стал одним из инициаторов проведения поисковой работы для присвоения Хабаровску звания «Город воинской Славы». Я искренне желаю нашему женсовету дальнейшего процветания и успешной работы, - отметил Игорь Михайловский.

Городской женсовет взаимодействует не только с муниципальными, но и с региональными органами власти. Благодаря активности хабаровчанок вносятся изменения и дополнения в нормативные акты, внедряются новые практики совместной работы. Социальные акции, проводимые организацией, завоевали популярность у жителей краевого центра.

- «Хабаровский городской Союз женщин» с 2002 года является членом Союза женщин России. Свою работу мы строим в соответствии с его программой: «Крепкая семья – стабильное государство». В ближайших планах у нас – создать молодежное крыло», - рассказала председатель Союза, Почетный гражданин Хабаровска Альбина Коровина.

Отметим, что в прошлом году в день осеннего субботника в Хабаровске появилась новая аллея. 30 кустов пышной венгерской сирени были высажены в сквере «Города воинской славы» по инициативе Союза женщин.



