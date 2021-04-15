Житель Хабаровского края «тырил» солярку на угнанном локомотиве

Сотрудники транспортной полиции задержали 46-летнего работника локомотивного депо станции Новый Ургал, подозреваемого в угоне подвижного состава. С целью… хищения топлива.

Как установили оперуполномоченные, нечистый на руку железнодорожник в течение нескольких дней похищал солярку с колонки депо. Он заливал ее в канистры и оставлял «на временное хранение» на территории предприятия. Понимая, что самостоятельно вынести или вывезти топливо у него не получится, угнал локомотив.

Мужчина ничего лучшего придумать не смог. На угнанном составе железнодорожник доехал до стрелочного перевода, загрузил подготовленные канистры с ворованной соляркой в локомотив и отвез их до лесополосы, где его уже ждал автомобиль.

Надо отдать должное - вор вернул поезд в депо. Но всего лишь чтобы скрыть следы своего преступления. Как рассказала начальник отделения информации Управления на транспорте УМВД России по Дальневосточному федеральному округу Ольга Мироненко, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. А материалы процессуальной проверки были переданы транспортными полицейскими Комсомольского ЛО МВД России на транспорте в Дальневосточное Следственного управления на транспорте СК РФ.

Здесь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 211 УК РФ (Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет. Кроме того, по фактам хищения топлива отделением дознания Комсомольского ЛО МВД России на транспорте возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража).

Вещественное доказательство - тепловоз

К сожалению, такие преступления далеко не единичны. Процитирую строки всего лишь из двух судебных приговоров. «Вещественное доказательство: локомотив - тепловоз ЗТЭ10МК оставить у собственника по принадлежности». Железнодорожник из поселка Токи Ванинского района просто решил покататься. И получил за это 180 часов обязательных работ и четыре года лишения свободы (условно).

И второе решение: «Вещественные доказательства по уголовному делу после вступления приговора в законную силу и исполнения постановления Хабаровского краевого суда по уголовному делу №2-7/2019 о выплате судебного штрафа, на основании ст. 81 ч. 3 УПК РФ: «локомотив - тепловоз 3ТЭ10УК, состоящий из секций «А» №16290371, «В» №16300378, «Б» №16290389, находящийся на ответственном хранении у начальника эксплуатационного локомотивного депо Новый Ургал - структурного подразделения Дальневосточной дирекции тяги - филиала ОАО «РЖД», считать переданным в пользование и распоряжение законного владельца».

Вот что произошло. Профессиональный машинист тепловоза из Нового Ургала (опять этот населенный пункт!) совершил угон железнодорожного подвижного состава, чтобы слить на продажу полтонны дизельного топлива. После рабочей смены он намеренно остался на территории депо. Его взяли, что называется, на горячем. У одного из его подельников изъяли две 200-литровые бочки с похищенной соляркой. А у случайного покупателя - пять пластиковых канистр объемом по 20 литров «с находящейся внутри них жидкостью со специфическим запахом нефтепродукта».

Суд признал машиниста виновным и дал полгода исправительных работ с удержанием в доход государства 15 процентов из заработной платы. Кроме того, он получил три с половиной года лишения свободы (условно, с испытательным сроком на три года). Как смягчающие обстоятельства учли малолетнего ребенка и ранее незапятнанную репутацию.

Мне же стало интересно: когда мы, еще в советские времена, играли в футбол с журналистами из Биробиджана, коллега, опаздывая, поймал локомотив. И доехал за 25 рублей, как на такси. Думаю, угоном это не считается. Но все равно - это правонарушение.

Вадим Решетняк