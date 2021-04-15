«Дни регионов Дальнего Востока» пройдут в Москве

«Дни регионов Дальнего Востока», которые традиционно проходят в Москве, в конце года отменять не планируется. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

- В Москве проводить дальневосточные мероприятия можно и нужно. Это столица нашей Родины, город высокой деловой активности. Дни регионов Дальнего Востока состоятся с учётом эпидемиологической ситуации, – отметил Юрий Трутнев.

В этом году комплекс мероприятий планируется направить на создание мотивации у молодежи к переезду на Дальний Восток. В ВУЗах будут организованы выставочные пространства для привлечения студентов на учебу и работу в макрорегион.

- Как обычно пройдет ярмарка и выступления национальных дальневосточных коллективов. Запустим «дальневосточный экспресс» – специальный брендированный подвижной состав в Московском метрополитене. Пройдут финалы Общероссийской литературной Премии «Дальний Восток» им. В.К. Арсеньева и общественно-деловой премии «Звезда Дальнего Востока». Большой интерес вызывает викторина «Большой Дальневосточный Квест». Ее победители получат туристические путевки на двоих во все регионы Дальнего Востока, – сообщил Юрий Трутнев.

При этом ряд мероприятий планируется провести дистанционно. Поучаствовать в них можно, что называется, не выходя из дома. В онлайн-формате пройдут «Большой Дальневосточный Квест», а также форум «ProДФО», на интерактивной площадке которого для открытого диалога и неформального обсуждения соберутся известные федеральные и региональные эксперты, вице-премьер Юрий Трутнев и Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, руководители дальневостоных регионов.