Дегтярев о «рыбном вопросе»: мы на стороне местных жителей Хабаровского края

Глава Хабаровского края выступил с обращением, в котором раскритиковал инициативу о запрете летнего лова горбуши и кеты в Амуре. Михаил Дегтярев считает, что такое решение нарушает права не только представителей коренных малочисленных народов, но и всех рыбаков-любителей.

«В настоящее время во Владивостоке проходит Дальневосточный рыбопромысловый совет, - сказал глава региона. - Позиция федерального агентства по рыболовству и научных организаций декларируется уже который год однозначная по запрету вылова тихоокеанских лососей в Амуре. Правительство Хабаровского края считает эту позицию несправедливой. Мы будем отстаивать позицию и коренных малочисленных народов Севера, и любителей, которые хотят пойти летом и поймать рыбу к столу, с тем, чтобы лов был разрешен. Рыба есть, рыбы хватает. Главное, рационально ее использовать. Позиция края однозначная - на стороне местных жителей Хабаровского края».

По мнению Михаил Дегтярева, решение о запрете рыбалки слишком поспешное. Так как «рыбный вопрос» не только острый, но и полярный, к нему требуется подходить более рационально. Тем более что решение о запрете было принято в одностороннем порядке профильными ведомствами.

Эксперты отмечают, что глава Хабаровского края продолжает лично вникать в наболевшие проблемы региона. 14 апреля он рано утром пришел на автобусную остановку в селе Гаровка-1, где услышал от жителей жалобы на недостаток автобусов и тут же дал указание подчиненным разобраться в этом вопросе. Тем самым глава региона дал понять, что для него интересы обычных жителей важнее, чем сухие доклады чиновников. Или, как в случае с запретом рыбалки, мнение профильных ведомств