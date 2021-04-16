В Хабаровском крае открылся X Международный фестиваль Юрия Башмета

Он будет проходить в течение недели. За это время состоятся не только концерты, но и образовательная программа для детей пяти муниципальных образований региона. Накануне в краевом музыкальном театре состоялся гала-концерт при участии камерного ансамбля «Солисты Москвы» под руководством Юрия Башмета. В торжественном мероприятии принял участие врио губернатора Михаил Дегтярев.

Музыкальная программа открылась концертом № 23 для фортепиано с оркестром Ля мажор Моцарта (солист – Ростислав Кример). Также прозвучат: Офферторий «Salve Regina» для сопрано и струнных Ля мажор, соч. 676 Шуберта (солистка – Анастасия Кикоть) и «Тройной танец» для трех альтов соло и струнных Ванга. Также российский актер Андрей Мерзликин зачитал под аккомпанемент стихи Сергея Есенина «Черный человек».

- Я искренне рад вас приветствовать здесь сегодня. За десятилетнюю историю фестиваль завоевал искреннюю любовь слушателей. Этот уникальный проект направлен на долгосрочное развитие академической музыки в Хабаровском крае. Отрадно, что за 10 лет творческого взаимодействия выросло целое поколение хабаровских музыкантов, которые являются полноправными участниками фестивальных проектов и концертов по всему миру. Продолжая традиции последних лет, география охватит несколько территории региона: Амурск, Бикин, Вяземский, а также Хабаровский район. Я только что приехал из города Вяземский. И хочу сказать, что вас там очень ждут, - отметил врио губернатора Михаил Дегтярев.

Уже завтра, 17 апреля, состоится вечерний концерт фестиваля в Амурске. 18 апреля в Хабаровске пройдет концерт традиционного участника фестиваля - Дальневосточного академического симфонического оркестра, за дирижёрский пульт которого встанут Юрий Башмет и Антон Шабуров. Также, 18 апреля состоятся камерные концерты в Бикине, Вяземском и Хабаровском районе.

Также запланировала большая образовательная программа. Мастер-классы Международной музыкальной академии пройдут по семи музыкальным специальностям. Этот проект реализуется благодаря средствам президентского гранта на развитие гражданского общества.

Завершится фестиваль гала-концертом 21 апреля. Напомним, юбилейный фестиваль должен был состояться еще в прошлом году, но был перенесен по причине распространения COVID-19.



